8 साल की बच्ची और

choti si bacchi huchupkar akele roti hukeh na kisi se kuch paati hujab taya ghar me aate theghabrahat dil me hoti thidarr ke maare roti thijab sharir ne badan ko mere chua thachaap jo mere chodhi thihontho se apne bosa jo mujhkochillati jo me rehti hudard ko bas sehti hudabi-dabi rehti humaa-baap ko kiya kehtike taya ne chua hai mujhkokon bharosa kar leta mujh par8 saal ki bacchi hukeh na kisi se kuch paati hu- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए