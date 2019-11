वक़्त तो मिला पर वक़्त पर ना मिला

{"_id":"5dd6a37f8ebc3e547e046dbf","slug":"akash-mishra-waqt-to-mila-par-waqt-par-na-mila","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0935\u0915\u093c\u094d\u0924 \u0924\u094b \u092e\u093f\u0932\u093e \u092a\u0930 \u0935\u0915\u093c\u094d\u0924 \u092a\u0930 \u0928\u093e \u092e\u093f\u0932\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Waqt to mila par waqt par nahi mila...1) Tanha tasveer ko dekh ke yad karte hai,Tumse ki hui yaad har baat karte hai,Aadat ho gayi hai har roz tumhari baat sune ne ki,Muskura jate hai jab bhi wo khurafat karte hai,Par fir kahi dil ko ek dhakka sa lagta hai,Reh jata hai antarman me ek hi gilaWaqt to mila par waqt par na mila....2)Har roz sabse tumhari baat karte hai,Jo krte the tmhare sath aiyne me khud ke sath karte hai,Yaad ate hai wo bitaye hue pal zulfo ki chhanv ke,Yaad ate wo tedhe raste gaanv ke,Par fir wahi soni rahein aa jati hai ankho me,Jinpar banaya tha humne apne sapno ka kila,Waqt to mila par waqt par na mila...3)Dil ka ashiyana hua krta tha hamara,Kahi kone me ek maykhana hua krta tha hamara,Har zakhm ka ilaz jane kaise karta tha wo jam,Har ashique ko dikhata tha apne ishq ka nam,Par ye nahi thi kisi dard-e-sitam ki dawa,Aakhir kab tak chal sakta tha ye silsila kyuki,Waqt to mila par waqt par na mila....- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए