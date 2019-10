क्या लहरों के साथ बहना जरुरी था

{"_id":"5dad84708ebc3e0181673cff","slug":"akash-mishra-kya-lehro-ke-sath-behna-jaruri-tha","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u094d\u092f\u093e \u0932\u0939\u0930\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u092c\u0939\u0928\u093e \u091c\u0930\u0941\u0930\u0940 \u0925\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Kya lehro ke sath behna zaruri tha......1)Jab khada tha akele kinare par mai,Tarashte hue kisi sahare par mai,Lehro ka har mazma mujhe bula raha tha,Lehro me doob jau ye ehsaas dila raha tha,Sun kar shor ko maine bhi tham liya hath uska,Fir dil ke ek kone se dhimi awaz ayi mujhe...Kya lehro ke sath behna jaruri tha.... -22) Dosh kyu de raha hu mai aaj kisi ko sath na dena ka,Ummed kyu rakhta hu mai kisi se salah lene ka,Kashti me apni to maine khud hi surakh kiya tha,Shehsawar tha khud par thapedo pe vishwas kiya tha,Kinare ki zameen har pal mujhse door jaa rahi,Man ke andar se bas ek hi awaz aa rahi thi,Kya lehro ke sath behna jaruri tha....bolo na yarr ...kya lehro....3)Safar ke shuruat me hawayein man bhaa rahi thi mera,Beech majhdar me wo sath chah rahi thi mera,Lehro ke ufaan ko mai nausikhiya samaj na paya,Unke sath unchaiye tak jakar neche ana bahut bhaya,Jab sath chhota mera kashti ke saharo se,Jab vasta hua mere lehro aur baharo se,Door kahi kinaro se ek awaz aa rahi thi,Kya sach me lehro ke sath behna jaruri tha.?4)Kisse aur kahaniyo me ek adhyay ban chuke the hum,Jo lekar gaye the kashti me sab kho chuke the hum,Dhundli hi sahi par meri ankhein sab dekh paa rahi thi,Jane kyu unki cheekhein mujh tak na aa rahi thi,Fir neele sama me kisi ne tham liya mera hath,Uske agosh me akar wo dard mujhe bhi sehna tha,Kya sach me....sach meLehro ke sath behna jaruri tha....5)Yahaa sach me dil ko bahut sukoon tha,Kashti ke sath behte jana sirf ek junoon tha,Junooniyat ki hadd se age sach ki duniya thi,Jismo se nata nahi tha waha rooh ki khushiya thi,Zakhm to bahut mile chuke the yaha tak ke safar me,Fir laga ki iss ehsaas ka hona bhi jaruri tha.Shayad ab jawab bhi mil hi gaya tha....Kya sach me lehro ke sath behna jaruri tha...