घर बुलाता है मुझे

{"_id":"5dd6a4838ebc3e54e80926de","slug":"akash-mishra-ghar-bulata-hai-mujhe","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0918\u0930 \u092c\u0941\u0932\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948 \u092e\u0941\u091d\u0947","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Ghar bulata hai mujhe....1) Maa ke hath ke garam chai ki pyali,Wo subh me hare hare bagho ko hariyali,Dhund bhari raaho me ye kaanpte hue chalna,Wo sab bahut yaad ata hai mujhe,Ghar bulata hai mujhe...2) Ghar jane pe wo maa ka khushi se khil jana,Sir pe hath ferte hue apne bache ke liye fikra jatana,Baat baat pe khayal na rakhne ke liye daat sunana,Wo sab bahut yaad ata hai mujhe,Ghar bulata hai mujhe....3) Begana ho gaya hu wapas apne hi ghar ,Log ka ye puchna ki kab jaoge iss baar ghar akar,Mehman sa ban ke reh gaya hu aaj apne hi ghar me,Wo logo ka sawal babut satata hai mujhe,Ghar bulata hai mujhe..4) Wapas ane ki baat aur maa ka wo udass chehra,Haskar mere ane ka dard chupati hai wo gehra,Paise ki kya jarurat jo ek maa se bete ko door le jati hai,Ye paisa ek akelepan ka ehsaas dilata hai mujhe,Ghar bulata hai mujhe...- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए