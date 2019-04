{"_id":"5cbc1616bdec221424308bb3","slug":"akash-deep-ghazal","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0917\u093c\u091c\u093c\u0932","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

आज फिर जाने क्यूँ भर आईं आँखेंफिर किसी तसव्वुर में गहराई आँखेंकुछ खोया हुआ सा कोई याद आयाकुछ पाने के लिए तिलमिलाई आँखेंअब है कहाँ दीदार-ए-हुस्न में वो मज़ाके अब हैं खुशनज़ारों से घबराई आँखेंउनमें कैसे कोई सुनहरा ख़्वाब ठहरेजो हमेशा रखते हैं बुझी-बुझाई आँखेंजिन आँखों में किसी की दुनिया बसेखुशकिस्मत है वो जिसने वो पाई आँखेंजिधर भी देखूँ दिखे वही शोख नज़रजाने किस अदा से उसने मिलाई आँखेंयाद रखूँ के भूल जाऊँ उन्हें 'आकाश'ख़्वाब की ताबीर हैं जो कज़राई आँखें- आकाशदीपरातों को यूँ तन्हा-तन्हा मत जागा करभूलकर बातें पुरानी चैन से सोया करमुस्कुराना सीख और मुस्कुराया करलाचारों की तरह हमेशा मत रोया करमुँह पे थोड़ी खुशी की रौनक रखा करहमेशा दुःख की ही चादर न ताना करमोहब्बत में बातों को और वादों कोभूल जाया कर उन्हें सच न माना करजिस काम से हो तेरा ही नुकसां प्यारेऐसे कामों को कभी न दोहराया करजब दिल पे कोई ज़ोर न चले तो उसेकिसी बच्चे की तरह समझाया करअपनी मुसीबतों का तू ही सामना कर'आकाश' उनसे डरकर मत भागा कर- आकाशदीपNAME- AKASHDEEPResearch Scholar (Ph.D in History) at Bananas Hindu University, VaranasiCurrent Address-Room No. 113 Abhyuday Kashi Lodge,Tulsi Vidya Niketan Gali, Near Trauma Center, Nagwa Chungi, LankaVaranasi, Uttar Pradesh, India221005Permanent Address-Vill. GAURIHARPO- MISHRIKHDIST. SITAPURUTTAR PRADESH, INDIA 261401Contact no.0945295115209653085296- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए