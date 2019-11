अब चलना होगा

{"_id":"5dc509cc8ebc3e5b037e19d8","slug":"akash-chakole-ab-chalna-hoga-hai","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u092c \u091a\u0932\u0928\u093e \u0939\u094b\u0917\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Dil me rakhkar ye sapneAankho me aashayeManjilo ki rahparAb chalna haiDil me dard haiDil me Khushi bhi haiAankho me khwab haiAankho me aansu bhi haiJubaan me labj HaiDil me kuch armaan haiSach kahte hai vo logAb chalna haiManjile milengiRaste bhi milengeDil me khwab rakhkarBas ab chalna haiLog achhe bhi milengeBure bhi milengeKya rakha hai in logon meManjile Teri haiTuze ab chalna hai- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए