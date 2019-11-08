अब चलना होगा

Dil me rakhkar ye sapne
Aankho me aashaye
Manjilo ki rahpar
Ab chalna hai
Dil me dard hai
Dil me Khushi bhi hai
Aankho me khwab hai
Aankho me aansu bhi hai
Jubaan me labj Hai
Dil me kuch armaan hai
Sach kahte hai vo log
Ab chalna hai
Manjile milengi
Raste bhi milenge
Dil me khwab rakhkar
Bas ab chalna hai
Log achhe bhi milenge
Bure bhi milenge
Kya rakha hai in logon me
Manjile Teri hai
Tuze ab chalna hai
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