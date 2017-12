{"_id":"5a33982c4f1c1b87698c1b24","slug":"akansha-mishra-fizao-me-kuch-sargoshiya-si-h","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092b\u093f\u091c\u093c\u093e\u0913\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0941\u091b \u0938\u0930\u0917\u094b\u0936\u093f\u092f\u093e\u0902 \u0939\u0948\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Fizao me kuch ..sargoshiya se hui hKya kisi dil ne.. khi hme pukara hYu to shayad ..ye mahj ek itfak hYu to shayad...ye mahaj ek itfaq hPr dil me mere bhi khyl tmhra hi to aya hVaise to tmhre khabo ...se ajad hm kbhi na teVaise to ....tmhre khabo se ...ajad hm kbhi na tePr tmse milne ki hsrat ne aj firse hme tadpaya hTu jo kah de to chod kr a jyenge ye jhan saraTeri mhbt ka asr hm pr bhi beintah h