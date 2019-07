{"_id":"5d230a208ebc3e6cb8324117","slug":"akanksha-singh-maa","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u093e\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Mujhe rota dekh voh bhi ro liya krti haiMaa kese Mera dard tu apne seene mai mehsoos Kar liya krti hai..Zamane se bachane ko mujhe apne aanchal mai chupa liya krti haiMai joh zara sa bimaar par jaauToh najane kitne upaaye ajmati haiMaa kha se tu itna pyaar lati hai..Ghar hai toh tumseVrna chaar deevare or chatt to khai bhi mil jaate haiTu jitna roj sehti haiUtna kha kisi or se dard shae jaate hai..Maa ek tu hi to haiJiski duaon ke aage ishwar bhi apne seesh jukhate hai..- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए