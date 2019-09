{"_id":"5d8d78f68ebc3e93a9532708","slug":"ak-production-kaafi","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093e\u092b\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Agar Chaand Naa Mile To Sitaraa KaafiAgar Baat Naa Btaye To Isaraa kaafiPure Samunder Se Pyas Nhi Bujhti AkshitPyas Bujhaani Hai To Nadi Kaa Kinaara Kaafi- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए