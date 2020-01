एक ही तो दिल है कितनी बार तोडो़गे

{"_id":"5e252ca28ebc3e4ae83b9859","slug":"ajay-thakur-ek-hi-to-dil-hai-kitni-bar-todoge","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u090f\u0915 \u0939\u0940 \u0924\u094b \u0926\u093f\u0932 \u0939\u0948 \u0915\u093f\u0924\u0928\u0940 \u092c\u093e\u0930 \u0924\u094b\u0921\u094b\u093c\u0917\u0947","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

*Ek to dil hai kitni baar todoge*✒️Tum se bhaut pyar kiya,nahi tha bharosa ki tumyun sath mera chhodoge,Yakeen nhi ho raha kitum iss qadarmukh mujh se modoge,Kaha gaye wo wadekaha gayi wo kassmejb tumne kaha thasath mera kbhi nhi chhodoge,Ab bs bhi kro sahabEk hi to dil haikitni baar todoge.Har din to Marte humTeri yaad maiOr kitne din mujh se tummuh modoge,Chalo maan liyahum kuch nhi tere binaKya tum iss gumaan maihume chhodoge,Ek galti hui ketumse pyar kr baitheto kya ab iss galtik liye itni bdi saza dogeKabhi mere dil ki kitaabko padh ke to dekh,apne naam siva kuch nahi paogeik khata hui humse ishq hua wo bhi tumsekya ab iss khata k liye sath mera chhodogeAb bs bhi kro,Ek hi to dil haikitni bar todogeAaega wo waqt jbhath tum mere samne jodoge✒️Ek hi to dil hai sahabkitni bar todogeWritten by : Ajay ThakurE-mail. [email protected] or [email protected] Please publish this nd let me know by mailPls do as soon as possibleRegards- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए