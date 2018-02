{"_id":"5a92cab34f1c1bf07b8b9461","slug":"ajay-raj-nind-lagi-haimujhe-sone-do","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0928\u0940\u0902\u0926 \u0932\u0917\u0940 \u0939\u0948 \u092e\u0941\u091d\u0947 \u0938\u094b\u0928\u0947 \u0926\u094b...","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Nind Lagi Hai,Mujhe Yu Hi Sone Do,Yu Jhuthe Khawabo Ke Samandar Me Khone Do.Mai Janta Hu,Mujhe Apni Zindgani Ki Sachai se Chand Lamhe Hi Dur Rahna Hai, Tatpaschat Mujhe To Jagna Hai.Agar Mai Abhi Jag Jaunga,Phir Mai Usi Kali Si Duniya Me Aa Jaunga,Phir,Phir Kya?Mai Janta Hu,Mai Apne hi Dukho Se Na Lad Paunga.Ha! Nind Lagi Hai Mujhe Sone Do, Jhuthe Khawabo Ke Manzar Me Khone Do.Mai Jaga,Teri Niagah Pdi Mujh Par------Mai Jaga,Teri Nigah Pdi Mujh Par-------Tu Has Pda Meri Is Halat Par, Or Mai Sann Sa Rah Gaya Tere Insaniyat Wale Khayalat Par.Phir Maine Socha Mai To So Raha Tha,Yu Hi Jhuthi Duniya Me Haste Hue Bhi Ro Raha Tha.Kash! ke Aap Bhi Samajh Pate Meri Sachai...........Kash! ke Aap Bhi Samajh Pate Meri Sachai...........Kaisi Hai Is Dil♥ Ki Bhi Gahrai.OH! Ye Kaisi Uttpiran (Dard/Wedna) Hai Mere Is Zindgani Ki, Koi Na Arth Hai Mere Is Chhoti Si Kahani Ki.Sochta Hu Mai, Phir Se So Jau, Yu Hi Khawabo Ke Aagosh Me Ho Jau.My Favorite Line______ Kya Fikrr Hai Kisi Insan Ko Kisi Insan Ki,Sab Ko Jarurat Si Hai Bas Apne Pahchan Ki.Mai Janta Hu, Mai Na Lad Paunga Apni Zindgani Se,Ub (Bore) Chuka Hu Mai Apni Hi Kahani Se.Tum Mujhe Gaur Na Kro, Mujhe Aise Hi Rahne Do,Jine Do...So Raha Hu Mai, Mujhe Sone Do...Yu Jhuthe Khawabo Ke Manzar Me Khone Do.Ha! Nind Lagi Hai Mujhe Yu Hi Sone Do.