Kuch dil se...Behan ka pyarLike eating achaarKhataa mitha yummyBaat h thodi funnyBehan ka gussaLike reading akhbaarKhatam hi nhe hota yaarBaat ni thodi jamiKoi nheBehan ki careHow you dare??Bolna ya btanaNot possibleMy dear!!!Behan ki tareefAasmaan ki barishLike enjoy every boondGayab ho jati h very soonBehna o behnaKuch mat ab kehnaI knowYe sab tuneMere liye h kehnaKyuki I'm ur sis;-)Written byManu Ravi Mala