Ham the akele aur tanhaiyo ka daur thaDimaag mein halchal thi aur dil mein ek shor thaKaise suljhaye ham jindagi ki pahelio koIs taraf ham the aur us taraf koi aur thaHam the akele aur tanhaiyo ka daur thaLakho sitam sahe the yeh saaje dil pe hamneAb ya toh mai nahi tha ya saje dil nahin thaDarta nahin tha mai toh parchaiyo se apneTab mujhme dar nahin tha ya ab nidar nahin thaHam the akele aur tanhaiyo ka daur thaBacha nahin tha kuch bhi bas gam ka saath hi thaGam se apne khud ko ham bacha to letePar jo yeh gam nahin tha toh samjho kuch nahin thaHam the akele aur tanhaiyon ka daur thaDimaag mein halchal thi aur dil mein ek shor tha