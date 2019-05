"वो" एक किरदार

{"_id":"5b78318642c7924658643306","slug":"adarsh-tanju-vo-ek-kirdaar","type":"story","status":"publish","title_hn":"\"\u0935\u094b\" \u090f\u0915 \u0915\u093f\u0930\u0926\u093e\u0930","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

मुझको मेरी कविता की खातिर फिर से तुझसा एक किरदार चाहिएयदि तरकश से तीर हुआ है कम मेरे तो फिर मुझको अब उसका परिणाम चाहिए"जब तक उसका बोझ रहा कंधोंकभी थका न, कभी न हारा मैंयदि मेरे अंतर्मन में कुछ भी द्वंद रहे हो उसके प्रति तोबड़े सहज सरस संमभावो से खुद को उसने बैठाया मुझमेंजब भी आन पड़ी कोई मुझपरहर बार वो आगे ही आ जाता थाजाने अनजाने में मुझको ही पीछे कर जाता थाबस फिर से मुझको एक ऐसा इंसान चाहिएमुझको मेरी कविता की खातिर फिर से तुझसा एक किरदार चाहिएचलने की खातिर , जीने की खातिर मैं तो खुद ही काफी हूंअरे चलना तो मुझको अपने ही इन 2 पैरों पर हैलेकिन यदि पैर लड़खड़ाए तो फिर मुझको कौन संभालेगाकी दुनिया का तो दस्तूर यही है कि गिरते हुए को और गिराया जाएगाबस इन सब व्याकुलताओं मे एक इंसान चाहिएमुझको मेरी कविता की खातिर फिर से तुझसा एक किरदार चाहिएचढ़ लूँगा मैं हर एक सीढ़ी पा लूँगा मैं हर एक मंजिलअसफलताओं में तो संग रहे हो अब सफल पलों में तुमको ढूंढूंगाएक तरफ है सारी खुशी हमारी लेकिन एक तरफ तुम सा दुखइस असमंजस में भी कबतक सामंजस्य बिठाऊंगातुझ संग था तो था मैं एक आदर्शतुझ बिन भी क्या अब कहलाऊंगाबस इन सब बातो की खातिर एक इंसान चाहिएमुझको मेरी कविता की खातिर फिर से तुझसा एक किरदार चाहिएयदि तरकश से तीर हुआ है कम मेरे तो फिर मुझको अब उसका परिणाम चाहिए"- मेरे विचार( An unforgotten life )Lines by - आदर्श पटेल( Copy & paste is the violence of copyright Act )- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए