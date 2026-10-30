सुधार की गुंजाइश

रिश्तों में सुधार की गुंजाइश

हमेशा बनी रहनी चाहिए,

चाहे कितनी भी दूरियाँ आ जाएँ,

दिलों में मिलने की चाहत

हमेशा जिंदा रहनी चाहिए।



आप भी तो ईश्वर से

सुधार ही चाहते हैं,

कभी स्वयं को समर्पित करके,

तो कभी अपनी भूलों के लिए

माफ़ी की गुहार लगाकर।

फिर अपनों से रिश्तों में

अहंकार कैसा, कैसी नाराज़गी?

थोड़ी विनम्रता, थोड़ा अपनापन,

और थोड़ी-सी समझदारी रहनी चाहिए।



रिश्तों में सुधार की गुंजाइश

हमेशा बनी रहनी चाहिए।



तुम नहीं आए,

तो इस बात का गिला क्या करना,

हम ख़ुद ही चले आए हैं

तुमसे मिलने, तुम्हारे लिए।

क्योंकि कुछ रिश्ते

शिकायतों से नहीं,

निभाने की ख़ूबसूरत कोशिशों से

ज़िंदा रहा करते हैं।



हमारा आना तुम्हारी खुशी के लिए है,

हमारी खुशी के लिए

तुम भी यूँ ही मुस्कुराना।

तुम्हारी मुस्कान में ही

हमारे सुकून का बसेरा है,

बस तुम्हारे चेहरे पर

खुशियों का उजाला बना रहे।



न रूठने की कोई वजह रहे,

न मनाने की कोई मजबूरी,

बस प्रेम इतना गहरा हो

कि हर नाराज़गी पर भारी पड़े

अपनों की एक छोटी-सी मुस्कान।



मुस्कुराने की यह आदत

यूँ ही बनी रहनी चाहिए,

दिलों के बीच चाहे कितनी भी

ख़ामोशियाँ क्यों न उतर आएँ,

बात करने की, समझने की,

और फिर से जुड़ने की

उम्मीद बनी रहनी चाहिए।



क्योंकि रिश्ते परिपूर्ण होने से नहीं,

एक-दूसरे की कमियों को स्वीकारने से

ख़ूबसूरत बनते हैं।



इसलिए नफ़रत को नहीं, प्रेम को चुनिए,

शिकायतों को नहीं, संवाद को चुनिए,

और अहंकार से ऊपर उठकर

रिश्तों को एक और अवसर दीजिए।



रिश्तों में सुधार की गुंजाइश

हमेशा बनी रहनी चाहिए...

क्योंकि जहाँ प्रेम शेष है,

वहाँ रिश्तों को सँवारने की

उम्मीद भी शेष रहनी चाहिए।

-आचार्य अमित

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1 hour ago