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सुधार की गुंजाइश

Acharya Amit

Acharya Amit

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                            रिश्तों में सुधार की गुंजाइश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा बनी रहनी चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे कितनी भी दूरियाँ आ जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिलों में मिलने की चाहत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा जिंदा रहनी चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप भी तो ईश्वर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुधार ही चाहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी स्वयं को समर्पित करके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी अपनी भूलों के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माफ़ी की गुहार लगाकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर अपनों से रिश्तों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार कैसा, कैसी नाराज़गी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी विनम्रता, थोड़ा अपनापन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और थोड़ी-सी समझदारी रहनी चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों में सुधार की गुंजाइश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा बनी रहनी चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम नहीं आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो इस बात का गिला क्या करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम ख़ुद ही चले आए हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे मिलने, तुम्हारे लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि कुछ रिश्ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिकायतों से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निभाने की ख़ूबसूरत कोशिशों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदा रहा करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा आना तुम्हारी खुशी के लिए है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी खुशी के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम भी यूँ ही मुस्कुराना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी मुस्कान में ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे सुकून का बसेरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तुम्हारे चेहरे पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियों का उजाला बना रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न रूठने की कोई वजह रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मनाने की कोई मजबूरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस प्रेम इतना गहरा हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि हर नाराज़गी पर भारी पड़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों की एक छोटी-सी मुस्कान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कुराने की यह आदत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ ही बनी रहनी चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिलों के बीच चाहे कितनी भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ामोशियाँ क्यों न उतर आएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात करने की, समझने की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर से जुड़ने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीद बनी रहनी चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि रिश्ते परिपूर्ण होने से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे की कमियों को स्वीकारने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ूबसूरत बनते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए नफ़रत को नहीं, प्रेम को चुनिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिकायतों को नहीं, संवाद को चुनिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अहंकार से ऊपर उठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों को एक और अवसर दीजिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों में सुधार की गुंजाइश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा बनी रहनी चाहिए...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जहाँ प्रेम शेष है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ रिश्तों को सँवारने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीद भी शेष रहनी चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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