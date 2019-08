{"_id":"5d49bc5e8ebc3e6cfe43c677","slug":"abuzar-bandwi-dard","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0926\u0930\u094d\u0926","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Meri mohabbat ki aisi saza do mujhkoChalo aisa karo ki bhula do mujhkoHosh baaki raha to ji nahi paunga maiHosh me na aau itni pila do mujhkoBahot hansa mai bahot hansaya tumneChalo ab aisa karo ki rula do mujhko