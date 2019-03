{"_id":"5c87b8fbbdec22143149601b","slug":"abhishek-kumar-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u092b\u0932\u0924\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

सफलतामुझे चाह कर तो देख,राह खुद ब खुद दिखेगी।एक बार करके संकल्प,मन में यह विचार कर।कल तक मिली है सबको,आज अब तुझे मिलेगी।सोच सुखद आलिंगन का,ले निश्चय मेरे चुम्बन का।दिखा करके आज वह सब,जो कर न सका तू अब तक।पहुंच उस मुकाम पर अभी,जहा तू न पहुंचा पहले कभी।तू ले शपथ मुझे पाने की,कर कोशिश अपना बनाने की।उन्हें देख तू ना ईर्ष्या कर,मै निर्भर हूं तेरे आगाज़ पर।आज खुल के मुझे पुकार ले,फिर मुझको तू पुचकार ले।दस्तक है तेरी चौखट पर,गिर पडूं तेरे क़दमों पर।कर तू अब वह सारे जतन,काल के गाल का उदाहरण बन।तोड़ कर सारी सीमा को,उड़कर छु ले आसमा को।फिर नीचे आकर गले लगा,ज़मीं पर रहकर मुझे निभा।मै हूं "सफलता", करले विवाह,ना हिचक आज, ए लापरवाह।आगे बढ़कर कर्म कर निश्चित,कर ना सकेगा कल प्रायश्चित।अभिषेक कुमार "चित्रांश"Wish you all a good luck to achieve your goals...!!हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए