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असली रक्षाबंधन

Aastha Bhardwaj

Aastha Bhardwaj

1 कविता

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Har behen mange bhai se,
Maa bete or jamayi se,
Is swatantrata divas ke avsar pr,
Raksha bandhan ke pavan parv pr,
Hamein paise nahi ek prann dedo,
Aashish roop mein var dedo,
Ham desh ki shan bdhayenge,
Har beti ka maan bachayenge .
Fir dekhna surat barat ki,
Har ek gali imarat ki,
Bharat ki galiyan mehekengi,
Khushiyon ki chiriya mehekengi.

Behen or betiyon ki duaa....
By anita bhardwaj
Housing board colony,jind,haryana.


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