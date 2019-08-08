असली रक्षाबंधन

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Har behen mange bhai se,Maa bete or jamayi se,Is swatantrata divas ke avsar pr,Raksha bandhan ke pavan parv pr,Hamein paise nahi ek prann dedo,Aashish roop mein var dedo,Ham desh ki shan bdhayenge,Har beti ka maan bachayenge .Fir dekhna surat barat ki,Har ek gali imarat ki,Bharat ki galiyan mehekengi,Khushiyon ki chiriya mehekengi.Behen or betiyon ki duaa....By anita bhardwajHousing board colony,jind,haryana.- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए