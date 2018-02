सुबह से बैठे तो शाम हो चली

{"_id":"5a715c774f1c1bef7b8b4849","slug":"aarzoo-soni-subah-se-baithe-to-sham-ho-chali","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u0941\u092c\u0939 \u0938\u0947 \u092c\u0948\u0920\u0947 \u0924\u094b \u0936\u093e\u092e \u0939\u094b \u091a\u0932\u0940 ","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

subah se baithe to sham ho chalikuch kore panne the pas hamareunpar kuch likhkar kuch mitakarjharokhe se dekhkar baher ka nazarakho se gaye kuch palo ke liyeun nazaro m kaide ho karsubah se baithe to sham ho chali..kuch kitabe thi sath hamarepadhne baithe to padhte chale gayeunki duniya m dubte chale gayewaha se nikle to sahi parsoch m phir usi duniya m chale gayesubah se baithe to sham ho chali..