{"_id":"5b81797d42c792464b1c533c","slug":"aarti-bhagat-zindgi-ki-gali-me-mile-the-ham-unse-jane-kisliye","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091c\u093c\u093f\u0902\u0926\u0917\u0940 \u0915\u0940 \u0917\u0932\u0940 \u092e\u0947\u0902...","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Ek roz mile the ham kisi se
Khwaboon ke baho me sahi
Judne lage lage the ham usse
Hui jane kya khata hamse anjane me yu hi
Na rahe ham pehle jaise
Na vo hue anjane mujse
Zindgi ki gali me mile the ham unse
Jane kisliye