{"_id":"5b8179e442c792463c0504f3","slug":"aarti-bhagat-pyar-sayad-yahi-hai","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u094d\u092f\u093e\u0930 \u0936\u093e\u092f\u0926 \u092f\u0939\u0940 \u0939\u0948...","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Ek arsa gujar gaya haiDard mera ab gehra ho chala haiUse marham lagau ya rehne duIs sansay me mera zeevan thahra sa haiHai toofan me jan kahaVo to hamse ruk jati haiUnse bhi kah doIshq ki mang hamne nahiAilan hamara to sare aam hogaJab dil mera tootegaAwaz har anzam legaUnse gujarne wali har hawa mujse kehti haiSabar ab mera imtehan legaJod rahi hu us vaqt ke bat me khud ko sajoneJane kaisa vo khyal bhi paigam layegaHamne jo chaha vo tom mileAur vahi mera sara jahan hogaArso me hi sahiKami kisi ke jab dil nigaho pe hogi meriAnsu ankho me par dard dil me hogaSyad sila hi pyar ka kuch aisa haiJisne kia uske liyeYhi sabse badi saza haiSabse badi dua bhi vahi hai- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए