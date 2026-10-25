"ग़ज़ल" - मुट्ठी में ख़ाक ले के हवा में उड़ा दिया

मुट्ठी में ख़ाक ले के हवा में उड़ा दिया!

क्या चीज़ ज़िंदगी है ये सब को बता दिया!!



मेरे लिए ख़ुदा वही भगवान है वही!

इंसानियत दिखी जहाॅं सर को झुका दिया!!



मेरा लहू था मेरे किसी काम आ गया!

बंजर ज़मीं को सींच के गुलशन बना दिया!!



किस ने कहा कि मुझ को शिकायत है आप से?

मेरे किए का आप ने अच्छा सिला दिया!!



जिस दिन का इंतिज़ार था 'परवेज़' आ गया!

मुझ को मिरी क़ज़ा ने ख़ुदा से मिला दिया!!



- आलम-ए-ग़ज़ल परवेज़ अहमद

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एक घंटा पहले