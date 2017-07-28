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Gomti larajti kanth haarKarti iska anupam shingarVo bana anutha shreshth teerthFahrata iski amit kirtiRumi darwaja bana sugadAashifi mahal sabse sunderHai bhavya bidhan bhavan sankulLucknow nagar ka subhra mukutNabh chhute bhavan bane aiseMukta mani ki ladiyan jaiseBal khati galiyan hai sundarPar ek kasak mun ke anderTaru padap saare sukh gayeSavan ke jhule ruth gayeJo markat si hariyali thiMan pran rijhane vali thiChhijti ja rahi hai pratipalMan kampit hota hai pal palTaru padap saare mat beenoDharti ki shobha mat chheenobahna ki rakhi par foolobeti ki garima mat bhooloGar itna sab kuchh yaad raheLucknow mera aabaad rahe- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए