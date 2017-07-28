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मेरा शहर लखनऊ

Sarla Singh

Sarla Singh

1 कविता

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Gomti larajti kanth haar
Karti iska anupam shingar
Vo bana anutha shreshth teerth
Fahrata iski amit kirti
Rumi darwaja bana sugad
Aashifi mahal sabse sunder
Hai bhavya bidhan bhavan sankul
Lucknow nagar ka subhra mukut
Nabh chhute bhavan bane aise
Mukta mani ki ladiyan jaise
Bal khati galiyan hai sundar
Par ek kasak mun ke ander
Taru padap saare sukh gaye
Savan ke jhule ruth gaye
Jo markat si hariyali thi
Man pran rijhane vali thi
Chhijti ja rahi hai pratipal
Man kampit hota hai pal pal
Taru padap saare mat beeno
Dharti ki shobha mat chheeno
bahna ki rakhi par foolo
beti ki garima mat bhoolo
Gar itna sab kuchh yaad rahe
Lucknow mera aabaad rahe

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