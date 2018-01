प्यारा किसान

{"_id":"5a58e3294f1c1bf8408b4761","slug":"chokin-lovely-farmer","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u094d\u092f\u093e\u0930\u093e \u0915\u093f\u0938\u093e\u0928 ","category":{"title":"Mera Shahar Mera Shayar","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u093e \u0936\u0939\u0930 \u092e\u0947\u0930\u093e \u0936\u093e\u092f\u0930","slug":"mera-shahar-mera-shayar"}}

एक गांव है छोटा सा,गांव बड़ा ही है प्यारालोग वहां के सबसे न्यारे,लगते सबको प्यारे प्यारेकिसानों की है एक मंडली,हरियाली की चादर चढ़ा दीहल से करता काम अपना,बीज बोकर खेत सजाताफसलें लहराती खेतों में,लेकर किसान कई उमंगेफसलें आती कट भी जाती,त्योहारों पर खुशियां लातीउत्सुकता से किसान महकताधान से घर रोशन हो जातालेकर चलता बाजारों में,भाव न उसको कोई मिलताओछे भाव से धान वो बेचता,मोलभाव पर खामोश ही रहताभूखा ना सोने देता हमें,धन नहीं वो धान की सोचतासोचकर अपनों के चेहरे,चला आता वो घर अपनेकुछ ही धन को देखकर,बच्चे उसके खुश हो जातेकिसान की सारी ख़ामोशी,पलभर में ही बिखर ही जातीखेत की मेड़ों पर जाता,बिठाकर कंधे पर सैर कराताचुपी लगाकर काम वो करता,फिर से लहरा देता खेतों कोकिसान मेरा है कितना प्यारा,मेरी और जग की भी सोचताशत-शत करुं नमन तुझे मैं,रहूंगा हमेशा तेरा आभारी मैं"जय किसान"It poetry dedicate of all Farmers....!Writted by Chokin strugglerहमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए