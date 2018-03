{"_id":"5aab77864f1c1bb7758b5a2b","slug":"top-sher-on-aadmi-in-amarujala-kavya","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u0906\u0926\u092e\u0940 \u092a\u0930 \u092f\u0947 \u0939\u0948\u0902 18 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u0932\u094b\u0915\u092a\u094d\u0930\u093f\u092f \u0936\u0947\u0930...","category":{"title":"Kavya Charcha","title_hn":"\u0915\u093e\u0935\u094d\u092f \u091a\u0930\u094d\u091a\u093e","slug":"kavya-charcha"}}

आदमी बुलबुला है पानी का

क्या भरोसा है ज़िंदगानी का

-मोलवी अब्दुर रज़ा रज़ा



बस-कि दुश्वार है हर काम का आसाँ होना

आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसाँ होना

-मिर्ज़ा ग़ालिब



फ़रिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना

मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा

-अल्ताफ़ हुसैन हाली



घरों पे नाम थे नामों के साथ ओहदे थे

बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला

-बशीर बद्र



जानवर आदमी फ़रिश्ता ख़ुदा

आदमी की हैं सैकड़ों क़िस्में

-अल्ताफ़ हुसैन हाली



ख़ुदा से क्या मोहब्बत कर सकेगा

जिसे नफ़रत है उसके आदमी से

-नरेश कुमार शाद

राह में बैठा हूँ मैं तुम संग-ए-रह समझो मुझे

आदमी बन जाऊँगा कुछ ठोकरें खाने के बाद

-बेख़ुद देहलवी



समझेगा आदमी को वहाँ कौन आदमी

बंदा जहाँ ख़ुदा को ख़ुदा मानता नहीं

-सबा अकबराबादी



वक़्त रहता नहीं कहीं टिक कर

आदत इसकी भी आदमी सी है

-गुलज़ार



हर आदमी में होते हैं दस-बीस आदमी

जिसको भी देखना बड़े गौर से देखना

-निदा फाजली



आदमी आदमी से मिलता है

दिल मगर कम किसी से मिलता है



भूल जाता हूँ मैं सितम उस के

वो कुछ इस सादगी से मिलता है

-जिगर मुरादाबादी

आज क्या बात है के फूलों का

रंग तेरी हँसी से मिलता है



मिल के भी जो कभी नहीं मिलता

टूट कर दिल उसी से मिलता है



कार-ओ-बार-ए-जहाँ सँवरते हैं

होश जब बेख़ुदी से मिलता है

-जिगर मुरादाबादी



वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है

माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है



वे कर रहे हैं इश्क़ पे संजीदा गुफ़्तगू

मैं क्या बताऊँ मेरा कहीं और ध्यान है



सामान कुछ नहीं है फटेहाल है मगर

झोले में उसके पास कोई संविधान है

-दुष्यंत कुमार



उस सिरफिरे को यों नहीं बहला सकेंगे आप

वो आदमी नया है मगर सावधान है



फिसले जो इस जगह तो लुढ़कते चले गए

हमको पता नहीं था कि इतना ढलान है



देखे हैं हमने दौर कई अब ख़बर नहीं

पैरों तले ज़मीन है या आसमान है



वो आदमी मिला था मुझे उसकी बात से

ऐसा लगा कि वो भी बहुत बेज़ुबान है

-दुष्यंत कुमार



साभार-रेख्ता एवं कविताकोश

आदमी का फरिश्ता बन जाना आसान है। लेकिन आदमी का आदमी बने रहना सबसे मुश्किल है। जिंदगी सरलता के साथ महान होती है। विशेषता जिंदगी को उलझाती है। आदमी से जिंदगी है। जिंदगी को समझने के लिए सबसे पहले हमें आदमी को समझना होगा। इसी तर्ज पर हम अपने पाठकों के लिए काव्य चर्चा के तहत आदमी पर कहे गए अब तक के सर्वाधिक लोकप्रिय शेर और कविताएं पेश कर रहे हैं।