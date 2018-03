{"_id":"5aba097b4f1c1b334e8b4928","slug":"top-sher-of-top-shayar-shahryar-here-in-kavya","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u0936\u0939\u0930\u092f\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u092f\u0947 18 \u0936\u0947\u0930 \u0914\u0930 \u091c\u093f\u0902\u0926\u0917\u0940 \u0915\u093e \u0926\u0930\u094d\u0926-\u090f-\u0930\u0939\u0938\u094d\u092f...","category":{"title":"Kavya Charcha","title_hn":"\u0915\u093e\u0935\u094d\u092f \u091a\u0930\u094d\u091a\u093e","slug":"kavya-charcha"}}

हमारे शहर में ये कौन अजनबी आया

कि रोज़ ख़्वाब सफ़र पे रवाना होता है



कि तू भी याद नहीं आता ये तो होना था

गए दिनों को सभी को भुलाना होता है

इसी उमीद पे हम आज तक भटकते हैं

हर एक शख़्स का कोई ठिकाना होता है



हमें इक और भरी बज़्म याद आती है

किसी की बज़्म में जब मुस्कुराना होता है

किस फ़िक्र किस ख़याल में खोया हुआ सा है

दिल आज तेरी याद को भूला हुआ सा है



गुलशन में इस तरह से कब आई थी फ़स्ल-ए-गुल

हर फूल अपनी शाख़ से टूटा हुआ सा है



चल चल के थक गया है कि मंज़िल नहीं कोई

क्यूँ वक़्त एक मोड़ पे ठहरा हुआ सा है



क्या हादिसा हुआ है जहाँ में कि आज फिर

चेहरा हर एक शख़्स का उतरा हुआ सा है

नज़राना तेरे हुस्न को क्या दें कि अपने पास

ले दे के एक दिल है सो टूटा हुआ सा है



पहले थे जो भी आज मगर कारोबार-ए-इश्क़

दुनिया के कारोबार से मिलता हुआ सा है

लगता है उस की बातों से ये 'शहरयार' भी

यारों के इल्तिफ़ात का मारा हुआ सा है



जागता हूँ मैं एक अकेला दुनिया सोती है

कितनी वहशत हिज्र की लम्बी रात में होती है

यादों के सैलाब में जिस दम मैं घिर जाता हूँ

दिल-दीवार उधर जाने की ख़्वाहिश होती है



ख़्वाब देखने की हसरत में तन्हाई मेरी

आँखों की बंजर धरती में नींदें बोती है

ख़ुद को तसल्ली देना कितना मुश्किल होता है

कोई क़ीमती चीज़ अचानक जब भी खोती है



उम्र-सफ़र जारी है बस ये खेल देखने को

रूह बदन का बोझ कहाँ तक कब तक ढोती है



आसमाँ कुछ भी नहीं अब तेरे करने के लिए

मैंने सब तैयारियाँ कर ली हैं मरने के लिए कितना आसाँ लग रहा है मुझ को आगे का सफ़र

छोड़ आया पीछे परछाईं को डरने के लिए

शहरयार के शेर साहस और जज्बे को बयां करते हैं। शब्दों के तो वो एक बड़े जादूगर हैं साथ ही अपने भावों को भी रहस्य के रूप में अपने शेर में बरकरार रखते हैं। उनका हर शेर जीवन जीने का हौसला देते है। इश्क को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कुछ शेर हम अपने पाठकों के लिए पेश कर रहे हैं।