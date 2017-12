हैप्पी हैप्पी न्यू इयर टू यू...

पांचवां गीत इसी फिल्‍म से है। इस गीत को पार्श्व गायक शैलेंद्र सिंह और साथियों ने गाया है। यह गीत भी जोर शोर से नए साल की अगवानी करता है। गीत का मधुर संगीत नए साल का सुहावना अंदाज पेश करता है। गीत को इंद्रजीत सिंह तुलसी, हसरत जयपुरी और रवींद्र जैन ने लिखा है।



Happy new year to you,

To you, to you

Happy happy new year to you,

To you, to you

Very happy new year to you,

To you, to you

Happy happy new year to you,

To you, to you



कल के तराने हुए पुराने

गाओ रे मेरे संग कोई गीत नया



Happy happy new year to you,

To you, to you

Happy happy new year to you,

To you, to you



शाम सुहानी सालगिरानी

कहती है हमसे मुझे कर दो विदा



Happy happy new year to you,

To you, to you

Happy happy new year to you,

To you, to you.