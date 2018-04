फ़िल्म फ़र्ज़ का यह गाना आनंद बक्शी ने लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल का है और इसे मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ दी है। आज भी यह गाना लोगों के जन्मदिन पर बजाया जाता है। जितेन्द्र पर फ़िल्माया गया यह गाना आज उन्हीं के लिए पेश है।



बार बार दिन ये आये, बार बार दिल ये गाये

तू जिए हज़ारों साल, ये मेरी है आरज़ू

Happy Birthday to you

Happy Birthday to you

Happy Birthday to Sunita

Happy Birthday to you



बेक़रार हो के दामन, थाम लूँ मैं किसका

क्या मिसाल दूँ मैं तेरी, नाम लूँ मैं किसका

नहीं, नहीं, ऐसा हसीं, कोई नहीं है

जिसपे ये नज़र रुक जाये, बेमिसाल जो कहलाये

तू जिये हज़ारों साल...



औरों की तरह कुछ मैं भी, तोहफ़ा आज लाता

मैं तेरी हसीं महफ़िल में, फूल ले के आता

जी ने कहा, उसे क्या है, फूलों की ज़रूरत

जो बहार खुद कहलाये, हर कली का दिल धड़काये

तू जिये हज़ारों साल...



फूलों ने चमन से तुझको, है सलाम भेजा

तारों ने गगन से तुझको, ये पयाम भेजा

दुआ है ये, खुदा करे, ऐ शोख तुझको

चाँद की उमर लग जाए, आये तो क़यामत आये

तू जिए हज़ारों साल...