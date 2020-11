सुदर्शन फ़ाकिर के 20 मशहूर शेर : टूटे दिल की दर्द बयां कर रहे हैं

बेहतर अनुभव के लिए अपनी सेटिंग्स में जाकर हाई मोड चुनें।

Home › Kavya › Irshaad › sudarshan fakir famous shayari two line sad shayari in hindi for love love shayri sad in hindi sudarshan faakir poetry sudarshan kamra sudarshan faakir ghazals sudarshan faakir poems lyricist sudarshan faakir ghazals

Your Story has been saved!