{"_id":"59637b164f1c1bb9428b4723","slug":"kamran-khan-wafa-zaruri-hai-ghazal","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0907\u0936\u094d\u0915 \u092e\u0947\u0902 \u0907\u0902\u0924\u0939\u093e \u091c\u0930\u0942\u0930\u0940 \u0939\u0948...","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Ishq me inteha zaruri haiZindgi bhar wafa zaruri haisaahilon pe ruke hue kyun hopyar me doobna zaruri haidil to dil hai kahan bahak jayerooh se chaahna zaruri haiaib dunya ke dekhne waleaaina dekhna zaruri haipankh to sab ke paas hote hainsaath men hausla zaruri hai"Muntazir" matlabi zamane menek zara faasla zaruri haiहमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए