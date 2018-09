{"_id":"5b98bc81867a557ebb22d927","slug":"hindi-diwas-2018-special-with-top-5-hindi-film-song","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u0939\u093f\u0902\u0926\u0940 \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e\u094b\u0902 \u0915\u0947 5 \u0917\u0940\u0924...\u091c\u093f\u0928\u0938\u0947 \u0939\u093f\u0902\u0926\u0940 \u0915\u093e \u092a\u0930\u091a\u092e \u0932\u0939\u0930\u093e\u092f\u093e","category":{"title":"Kavya","title_hn":"\u0915\u093e\u0935\u094d\u092f","slug":"kavya"}}

मेरा जूता है जापानी... गायक-मुकेश, फिल्म-श्री 420, 1955

गीतकार-शैलेंद्र, संगीतकार-शंकर जयकिशन



मेरा जूता है जापानी

ये पतलून इंगलिश्तानी

सर पे लाल टोपी रूसी

फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी

मेरा जूता है जापानी

ये पतलून इंगलिश्तानी

सर पे लाल टोपी रूसी

फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी



निकल पड़े हैं खुल्ली सड़क पर

अपना सीना ताने, अपना सीना ताने

मंजिल कहाँ, कहाँ रुकना है

उपरवाला जाने, उपरवाला जाने



बढ़ते जाए हम सैलानी

जैसे एक दरिया तूफानी

सर पे लाल टोपी रूसी

फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी



मेरा जूता है जापानी

ये पतलून इंगलिश्तानी

सर पे लाल टोपी रूसी

फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी

मेरा जूता है जापानी



ऊपर-नीचे नीचे-ऊपर

लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की

नादान है जो बैठ किनारे, पूछे राह वतन की

पूछे राह वतन की



चलना जीवन की कहानी

रुकना मौत की निशानी

सर पे लाल टोपी रूसी

फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी



मेरा जूता है जापानी

ये पतलून इंगलिश्तानी

सर पे लाल टोपी रूसी

फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी

मेरा जूता है जापानी



होंगे राजे राजकुंवर हम

बिगडे दिल शहज़ादे, बिगडे दिल शहज़ादे

हम सिंघासन पर जा बैठें

जब जब करें इरादे, जब जब करें इरादे



सूरत है जानी पहचानी

दुनिया वालों को हैरानी

सर पे लाल टोपी रूसी

फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी



मेरा जूता है जापानी

ये पतलून इंगलिश्तानी

सर पे लाल टोपी रूसी

फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी

मेरा जूता है जापानी







है प्रीत जहां की रीत सदा... फिल्म-पूरब और पश्चिम 1970, गीतकार-इंदीवर, संगीतकार-कल्याण जी-आनंद जी, गायक-महेंद्र कपूर



जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने

भारत ने मेरे भारत ने

दुनिया को तब गिनती आयी

तारों की भाषा भारत ने

दुनिया को पहले सिखलायी



देता ना दशमलव भारत तो

यूँ चाँद पे जाना मुश्किल था

धरती और चाँद की दूरी का

अंदाज़ लगाना मुश्किल था



सभ्यता जहाँ पहले आयी

पहले जनमी है जहाँ पे कला

अपना भारत जो भारत है

जिसके पीछे संसार चला

संसार चला और आगे बढ़ा

ज्यूँ आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया

भगवान करे ये और बढ़े

बढ़ता ही रहे और फूले-फले



मदनपुरी: चुप क्यों हो गये? और सुनाओ



है प्रीत जहाँ की रीत सदा

मैं गीत वहाँ के गाता हूँ

भारत का रहने वाला हूँ

भारत की बात सुनाता हूँ



काले-गोरे का भेद नहीं

हर दिल से हमारा नाता है

कुछ और न आता हो हमको

हमें प्यार निभाना आता है

जिसे मान चुकी सारी दुनिया

मैं बात वोही दोहराता हूँ

भारत का रहने वाला हूँ

भारत की बात सुनाता हूँ



जीते हो किसीने देश तो क्या

हमने तो दिलों को जीता है

जहाँ राम अभी तक है नर में

नारी में अभी तक सीता है

इतने पावन हैं लोग जहाँ

मैं नित-नित शीश झुकाता हूँ

भारत का रहने वाला हूँ

भारत की बात सुनाता हूँ



इतनी ममता नदियों को भी

जहाँ माता कहके बुलाते है

इतना आदर इन्सान तो क्या

पत्थर भी पूजे जातें है

इस धरती पे मैंने जनम लिया

ये सोच के मैं इतराता हूँ

भारत का रहने वाला हूँ

भारत की बात सुनाता हूँ









जय हो... फिल्म-स्लमडॉग मिलेनियर 2008, गीतकार-सुखविंदर सिंह, विजय प्रकाश, तन्वी शाह, महालक्ष्मी अय्यर

संगीतकार-एआर रहमान



जय हो

आजा आजा जींद शामियाने के तले

आजा ज़री वाले नीले आसमान के तले

जय हो



रत्ती रत्ती सच्ची मैंने जान गंवाई है

नच-नच कोयलों पे रात बिताई है

अंखियों की नींद मैंने फूंकों से उड़ा दी

गिन गिन तारे मैंने ऊंगली जलाई है



चख ले हां चख ले ये रात शहद है

चख ले रख ले

दिल है दिल आखरी हद है

रख ले काला काला काजल तेरा

कोई काला जादू है ना



कब से हां कब से जो लब पे रुकी है

कह दे कह दे हां कह दे

अब आंख झुकी है

ऐसी ऐसी रोशन आंखें

रोशन दोनों हीरे हैं क्या



जय हो

आजा आजा जींद शामियाने के तले

आजा ज़री वाले नीले आसमान के तले

जय हो









प्यार किया तो डरना क्या... फ़िल्म: मुग़ल-ए-आज़म (1960)

गायक-गायिका: लता मंगेशकर

संगीतकार: नौशाद

गीतकार: शकील बदांयुनी



इन्सान किसी से दुनिया में इक बार मुहब्बत करता है

इस दर्द को लेकर जीता है, इस दर्द को लेकर मरता है



प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या

प्यार किया कोई चोरी नहीं की प्यार किया…

प्यार किया कोई चोरी नहीं की छुप छुप आहें भरना क्या

जब प्यार किया तो डरना क्या

प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या



आज कहेंगे दिल का फ़साना जान भी लेले चाहे ज़माना – 2

मौत वोही जो दुनिया देखे

मौत वोही जो दुनिया देखे घुट घुट कर यूँ मरना क्या

जब प्यार किया तो डरना क्या

प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या



उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफ़िल में रहेगी ह्बोक्ष{- 2}

इश्क़ में जीना इश्क़ में मरना

इश्क़ में जीना इश्क़ में मरना और हमें अब करना क्या

जब प्यार किया तो डरना क्या

प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या



छुप न सकेगा इश्क़ हमारा चारों तरफ़ है उनका नज़ारा – 2

परदा नहीं जब कोई खुदा से

परदा नहीं जब कोई खुदा से बंदों से परदा करना क्या

जब प्यार किया तो डरना क्या

प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या

प्यार किया कोई चोरी…













