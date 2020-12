पत्नी को परमेश्वर मानो : गोपालप्रसाद व्यास की गुदगुदा देनेवाली हास्य कविता

बेहतर अनुभव के लिए अपनी सेटिंग्स में जाकर हाई मोड चुनें।

