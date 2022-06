Sheheryar Birth Anniversary: राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने शहरयार के सदाबहार गीतों को किया याद, सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट

'शहरयार' उपनाम से साहित्य जगत में विख्यात उर्दू शायरी के दिग्गज और विद्वान शायर कुंवर अख़लाक़ मुहम्मद खान 'शहरयार' का जन्म उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में 16 जून 1936 को हुआ। यूं तो 'शहरयार' की पसंदीदा विधा ग़ज़ल थी लेकिन वह उतने ही कुशल गीतकार और कवि भी थे। हिंदी सिनेमा के गीतों में उनके योगदान से शायद ही कोई अनभिज्ञ हो। 1981 में बनी फिल्म उमराव जान के गीत लिखकर शहरयार फिल्म जगत में सदा के लिए अमर हो गए।



आज उनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (nantional film archive of india)ने शायर और गीतकार को याद करते हुए उनके द्वारा लिखे गए सदाबहार कुछ गीतों की पंक्तियों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्विट किया है। जिन गीतों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है वे हैं-



"दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए", "जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमनें", ''प्रथम घर ध्यान दिनेश, ब्रह्मा- बिष्णु महेश'' "इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं", ''जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में जाती होगी'', '' यह क्या जगह है दोस्तों, यह कौन सी दयार है'', ''झूला किसने डाला रे अमरैया'', ''तुझसे बिछड़े हैं तो अब किससे मिलाती है हमें''। इसके अलावा राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने मुज़फ़्फ़र अली द्वारा निर्मित और रेखा की बेहतरीन अदायगी से सजी सुपरहिट फिल्म ''उमराव जान" पोस्टर भी ट्विट किया है। फिल्म ''उमराव जान'' के गीत भी शहरयार ने गी लिखे थे।

#ThrowbackThursday: On the birth anniversary of renowned poet-lyricist #Shahryar, check out the lyrics of his evergreen songs from #UmraoJaan (1981). It is remembered as one of the finest lyrical works in Hindi cinema.@iFaridoon pic.twitter.com/VgkIAmwIa2 — NFAI (@NFAIOfficial) June 16, 2022

