अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए मशहूर तारिक फ़तेह ख़ुद को हिंदुस्तानी ही मानते थे

अपने वतन से दूर कनाडा में रहने वाले मशहूर लेखक और स्तंभकार तारिक फतेह का 73 साल की उम्र में शनिवार को निधन हो गया। इस्लाम सहित तमाम मुद्दों पर मुखर रूप से बोलने वाले तारिक फतेह टीवी डिबेट में अक्सर ख़ुद को हिंदुस्तानी बताते थे और हमेशा सिंध और हिंद का कनेक्शन जोड़ते थे। पाकिस्तान की आलोचना तीखे ढंग से करते थे। वे पाक को हिंदुस्तानी संस्कृति का हिस्सा बताते थे। देश के विभाजन से भी असहमति जताते हुए वे सांस्कृतिक रूप से भारत की बातें किया करते थे।



1949 में पाकिस्तान के करांची में जन्मे तारिख फतेह कनाडाई लेखक और सेक्युलर उदारवादी एक्टिविस्ट थे, उनका जन्म भले ही करांची में हुआ लेकिन थे वे पंजाबी। उन्होंने कराची विश्वविद्यालय से जीव-रसायन (बायोकेमिस्ट्री) में शिक्षा प्राप्त की। कनाडा में अपना घर बसाने से पहले उनका परिवार सउदी अरब में कुछ साल रहा था। 1987 में उन्होंने कनाडा का रुख कर लिया था। चेजिंग अ मिराज : द ट्रैजिक इल्लुझ़न ऑफ़ ऐन इस्लामिक स्टेट (Chasing a Mirage: The Tragic Illusion of an Islamic State) उनकी प्रसिद्ध कृति है।



तारिक़ फ़तेह धार्मिक अतिवाद के ख़िलाफ़ बोलने और एक उदारवादी इस्लाम के पक्ष को बढ़ावा देने के लिये प्रसिद्ध थे । वे कई भाषाओं के जानकार थे । हिंदी, इंग्लिश, अरबी और पंजाबी जैसी भाषाओं पर उनकी समान पकड़ थी। भारतीय खबरिया चैनलों की बहशों में तारिक बीते कई सालों से हिस्सा लेते रहे और अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते थे और लगभग हर बहश में वे अपनी पहचान भारत से जोड़ना नहीं भूलते थे। उन्होंने 'यहूदी मेरे दुश्मन नहीं हैं' नाम से एक पुस्तक भी लिखी । पाकिस्तान में बलूचों के आंदोलनों के समर्थक भी रहे । बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के हनन और पाकिस्तान द्वारा बलूचों पर की जा रही ज़्यादतियों के विषय पर भी बोलते और लिखते रहे और 'आज़ाद बलूचिस्तान' के पक्षधर के रूप में भी जाने गए।

27 minutes ago