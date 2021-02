{"_id":"6038ce0a8ebc3ee9196f19e1","slug":"books-of-shweta-taneja-release-on-national-science-day-28th-february","type":"story","status":"publish","title_hn":"'\u0926\u0947 \u092b\u093e\u0909\u0902\u0921 \u0935\u094d\u0939\u093e\u091f' \u0914\u0930 '\u0926\u0947 \u092e\u0947\u0921 \u0935\u094d\u0939\u093e\u091f' \u0915\u093e \u0935\u093f\u092e\u094b\u091a\u0928 28 \u092b\u0930\u0935\u0930\u0940 \u0915\u094b\u00a0","category":{"title":"Halchal","title_hn":"\u0939\u0932\u091a\u0932","slug":"halchal"}}

'दे फाउंड व्हाट' और 'दे मेड व्हाट' का विमोचन 28 फरवरी को

अमर उजाला, काव्य डेस्क, नई दिल्ली +

श्वेता तनेजा द्वारा लिखित पुस्तक- 'दे फाउंड व्हाट' (They Found what) और ' दे मेड व्हाट' (They Made What) का लोकार्पण 28 फरवरी 2021 यानि 'राष्ट्रीय विज्ञान दिवस' के अवसर होगा। असल में दोनों पुस्तकें अपने विषयवस्तु में एक जैसी हैं जिससे आने वाली वह पीढ़ी जो विज्ञान और आविष्कार के क्षेत्र में कुछ करना चाहती है, लाभान्वित होगी। भारत के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों के साहसिक प्रयासों, खोजों और सरल आविष्कारों और उपलब्धियों से संबंधित जानकारियों से लबरेज हैं दोनों पुस्तकें । श्वेता तनेजा जानी-मानी पत्रकार और बेस्ट सेलिंग लेखिका के रूप जानी जाती हैं।