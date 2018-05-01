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ये हैं अज्ञेय के लिखे प्रसिद्ध हाइकु
अमर उजाला काव्य डेस्क, नई दिल्ली
याद
(1)
कैसे कहूँ कि
किसकी याद आई?
चाहे तड़पा गई।
(2)
याद उमस
एकाएक घिरे बादल में
कौंध जगमगा गई।
(3)
भोर की प्रथम किरण फीकी :
अनजाने जागी हो
याद किसी की
साभार- कविताकोश
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