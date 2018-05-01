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Haiku written by agyeya

हाइकु

ये हैं अज्ञेय के लिखे प्रसिद्ध हाइकु

अमर उजाला काव्य डेस्क, नई दिल्ली

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याद 

(1) 
कैसे कहूँ कि 
किसकी याद आई?
चाहे तड़पा गई।

(2)
याद उमस 
एकाएक घिरे बादल में
कौंध जगमगा गई।

(3)
भोर की प्रथम किरण फीकी :
अनजाने जागी हो
याद किसी की


साभार- कविताकोश
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