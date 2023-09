Book Review: कश्मीर की अंतिम महारानी – कोटा रानी

‘कश्मीर की अंतिम महारानी – कोटा रानी’ कश्मीर के इतिहास पर लिखा गया ऐसा उपन्यास है जिसे पढ़कर कश्मीरी समाज के सांस्कृतिक बदलाव की संरचना को आसानी से समझा जा सकता है। इस महत्वपूर्ण उपन्यास के लेखक हैं राकेश कौल। यह उपन्यास सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में 'दि लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर कोटा रानी' (The Last Queen Of Kashmir Kota Rani) नाम से आया, जिसे पाठकों ने बड़े स्तर पर सराहा। बाद में यह उपन्यास हिंदी भाषा में प्रलेक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया जिसका बेहतरीन, पठनीय और सुरुचि पूर्ण अनुवाद हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका क्षमा कौल ने किया है।



उपन्यास को पढ़ते वक़्त रचनात्मकता के संदर्भ में कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। सृजन के संदर्भ में स्वतंत्र रचनात्मकता और मिथक अथवा इतिहास आधारित रचनात्मकता की संरचना को समझे वगैर हम किसी भी रचना का उचित मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। पहले में देश-काल, पात्र, घटनाएँ आदि किसी भी क्रम में देखें तो जो रचनात्मक लिबर्टी है उसका स्वरूप विस्तृत होता है। लेकिन इतिहास आधारित सृजन में रचनात्मक लिबर्टी सीमित हो जाता है।



ऐसे में जब रचनात्मक लिबर्टी सीमित हो तब उस विषय पर सृजन करना काफ़ी जटिल प्रक्रिया से गुजरना होता है। उपन्यास के संदर्भ में देखें तो जटिलता के क्रम में एक दूसरे प्रकार की जटिलता और बढ़ जाती है। वह दूसरी जटिलता है – कि जिस इतिहास पर लिखा जा रहा है, वह इतिहास उपेक्षित इतिहास है और उपेक्षित होने के कारण समस्या यह हो जाती है कि रचनाकार को सृजनात्मकता से पूर्व, उस इतिहास की खोज-बीन भी करनी होती है, जिसे असामान्य रूप में अनुपलब्ध किया गया हो।



इसका अर्थ यह हुआ कि एक ही समय और परिस्थिति में लेखक को इतिहासकार की भी भूमिका निभानी है और सृजक की दृष्टि का भी उपयोग करना है। इसलिए यहाँ हिस्टोरिकल पोजिशनिंग तथा हिस्टोरिकल सिचुएशन को भी ध्यान में रखना जरुरी हो जाता है।



हम देखते हैं कि कोई भी बोध इतिहास बोध में तब परिवर्तित होता है, जब विचारों का क्षेत्र व्यक्तिगत न होकर सार्वजनिक अनुभव से अपना संबंध जोड़ता है। और तब वह बोध ऐतिहासिक स्वरूप ग्रहण करता है।



जहाँ तक मेरी समझ है, यह एक दुर्लभ कार्य है और इस उपन्यास ‘कश्मीर की अंतिम महारानी – कोटा रानी’ को पढ़ते हुए इस कठिनाई को आसानी से समझा जा सकता है। यही कारण है कि लेखक राकेश कौल को कोटा रानी के इतिहास को दुनिया के सामने लाने में 10 वर्ष की कठोर साधना करनी पड़ी।

यह उपन्यास कोटा रानी के कश्मीर के प्रति समर्पण का दस्तावेज़ तो है ही साथ में स्वर्ग-रूपी कश्मीर की संस्कृति के दोहन का भी दस्तावेज़ है। दादी के अतीत में खोए कथन – ‘वे कश्मीर के विषय में वही कहते थे कि जब स्वर्ग ने कश्मीर के ऊपर सीधी दृष्टि से देखा तो उसका मुकुट धरती पर गिर गया’ से कश्मीरी समाज का सौंदर्य स्पष्ट तो होता ही है साथ ही उस सौंदर्य के टूटने पर कष्ट का बोध भी स्पष्ट हो जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि धरती का ऐसा स्वर्ग आखिर रक्त-रंजित क्यों होता गया और इसे रक्त-रंजित होने से बचाने के लिए कोटा रानी ने किस हद तक कुर्बानी दी?



यह इतिहास है ‘शारदा कश्मीर’ बनाम ‘शरीयत कश्मीर’ का जिस पर गहराई से विचार किया जाना आवश्यक है। इस उपन्यास में हम देखते हैं कि ‘शारदा कश्मीर’ में शरीयत कश्मीर के लिए तो जगह है लेकिन शरीयत कश्मीर में शारदा कश्मीर के लिए कोई जगह नहीं होती है। कप्तान रिनचिन से कहता भी कि – ‘अब के बाद तुम केवल कश्मीर का भाग हो जहां धर्मानुसार न्याय का चलन है कश्मीर में समान्य जनता अहिंसा से चलती है। यदि तुम यहाँ कहीं भी एक तिल डालो यह किसी पवित्र स्थल पर ही पड़ेगा। शब्द एवं शास्त्रार्थ ही केवल कश्मीर के आयुध हैं। एक कश्मीरी की पहचान तथा क्रिया-कलाप धर्म, जाति, राज्य की महत्वकांक्षाओं से नहीं होती अपितु हमारी संस्कृति से। संस्कृति हमारे नागर, सामंजस्यपूर्ण व्यवहार से प्रकट होती है। इसके लिए हमारे पास शब्द है ‘लिहाज’।



इस उपन्यास में जहाँ-जहाँ कश्मीर और खासकर उस दौर का कश्मीर, जिस दौर का यह इतिहास है, वहां आप पाएंगे कि पढ़ते वक़्त स्वाभाविक रूप से उसका बिंब उभरने लग जाता है। फिर चाहे वह शारदापीठ की गौरवशाली परंपर का वर्णन हो, जहाँ कोटा रानी शिक्षा ग्रहण करती है, या फिर स्त्री-शस्त्र-शिक्षा का स्वरूप हो, या फिर अतिथि स्वागत में रोगनजोश, सर्द तासीर का पकवान यखिनी, खुबानी युक्त कीमा, कोलराबी, हाख, जाफरानी पुलाव, नमकीन गुलाबी चाय और खान पान की यह व्याख्या कि – “भोजन हम कश्मीरियों को एक दूसरे के साथ बांधता है। जितना अधिक हम कश्मीरी भोजन खाते हैं, हम उतने ही अधिक कश्मीरी बन जाते हैं।” इस तरह की सांस्कृतिक मान्यता से हम इस प्रकार से जुड़ जाते हैं जैसे कि हमारे मानस में वह प्रत्यक्ष घटित हो रहा हो। लेकिन फकीर जब आक्रमणकारी दुलचा का संदेश लेकर जाता है तब वह स्पष्ट कहता है कि –‘दुलचा तीन ‘ज’ चाहता है, जर, जमीन, जनाना’ अर्थात स्वर्ण, भूमि और स्त्रियाँ। तीन मांसल ‘ज’। अतीत का यह फ़रमान 90 के दशक की याद को भी ताजा कर देता है जहां नारा लगाया जाता है – रलिव, गलिव या चलिव (convert, die or leave)। उपन्यास के इस तरह के प्रसंगों में एक और नारे की याद को ताजा कर देता है – ‘असि गछि पाकिस्तान, बटव रोअस त बटनेव सान’। अर्थात हमें पाकिस्तान चाहिए और हिन्दू महिलाएं भी लेकिन अपने मर्दों के बगैर।



इस उपन्यास को पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है जैसे दुलचा और शाहमीर ने जलते हुए आधुनिक कश्मीर की नींव बहुत पहले तैयार कर दी थी, जिसके विरोध में कोटा रानी ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। शारदापीठ की सांस्कृतिक विरासत से सजे कश्मीर को कैसे युद्धभूमि में परिणत कर दिया गया, इस पूरी दुर्दांत प्रक्रिया का यह उपन्यास ऐतिहासिक दस्तावेज़ बनकर उभरता है। कोटा रानी का कश्मीरियत को बचाने का यह संघर्ष एक ऐतिहासिक संघर्ष बन जाता है। जहां वह खुद को मिटा देती है लेकिन शाहमीर को खुद को सौंपती नहीं है। कोटारानी शाहमीर से कहती है कि – “ न मैं वैजयंती हूँ और न ही शरबत, मैं कश्मीर हूँ। इस प्रसंग को पढ़ते हुए अनायास ही अग्निशेखर जी की पंक्तियों की याद जहन में उभरने लग जाती है -

वो गांडीवधारी कल का / आज वृहन्नला / नाच रहा अज्ञात /

भेष बदल द्रोपदी, जो राजवधु दिन काटती / दारिद्रय यह स्थिति या नियति के खेल।



कोटा रानी का यह उदात्त जीवन, संघर्ष और समपर्ण का इतिहास सभी भारतीयों के लिए जानना, समझना और और आज के संदर्भ में इस पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। इस वैचारिक आवश्यकता को अपने कठिन साधना से पूर्ण करते हुए उपन्यास के रूप में पाठकों के समक्ष लाने के लिए लेखक राकेश कौल अवश्य ही बधाई के पात्र हैं साथ ही हिन्दी के पाठकों के लिए अनुवाद के माध्यम से उपलब्ध कराने का श्रेय लेखिका क्षमा कौल और प्रलेक प्रकाशन भी बधाई के पात्र हैं। आगे पढ़ें

