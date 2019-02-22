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वुसअत-स-ईए-करम देख कि सर-ता-सर-ए-ख़ाक
अमर उजाला काव्य डेस्क, नई दिल्ली
वुसअत-ए-सई-ए-करम देख कि सर-ता-सर-ए-ख़ाक
गुज़रे है आबला-पा अब्र-ए-गुहर-बार हुनूज़
यक-क़लम काग़ज़-ए-आतिश-ज़दा है सफ़्हा-ए-दश्त
नक़्श-ए-पा में है तब-ए-गर्मी-ए-रफ़्तार हुनूज़