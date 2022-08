UPSSSC PET 2022: कब तक हो सकता है PET का आयोजन और इस परीक्षा में लागू होंगे कौन से खास नियम

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) साल 2021 से राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) का आयोजन कर रही है। पीईटी के लागू होने के बाद से UPSSSC की ग्रुप C की भर्तियों में अब वही अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं जो इसमें शामिल होंगे। इसलिए यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए PET काफी महत्वपूर्ण है। UPSSSC ने PET 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 जून 2022 से शुरू की थी और 31 जुलाई को ये खत्म हो चुकी है। UPSSSC की ग्रुप C नौकरियों में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए PET में अच्छा स्कोर करना बेहद आवश्यक है। इन बचे हुए दिनों में अभ्यर्थी PET की बेहतर तैयारी करने के लिए सफलता डॉट कॉम के खास UPSSSC PET online course 2022 की सहायता ले सकते हैं। यहाँ पर अभ्यर्थियों को इस परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री ई-बुक्स और मॉक टेस्ट्सउपलब्ध कराए जाएंगे। इन सुविधाओं का लाभ उठाकर अभ्यर्थी PET की बेहतर तैयारी करके इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं।