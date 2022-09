{"_id":"631c1935ac956e1cbf1441c8","slug":"upsssc-pet-2022-scorecard-can-be-issued-after-how-many-days-know-what-is-the-complete-information-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"UPSSSC PET 2022 : एग्जाम के कितने दिनों बाद जारी हो सकता है स्कोरकार्ड, जानिए क्या है पूरी जानकारी","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

Published by: Shobhit Shukla Updated Sat, 10 Sep 2022 10:27 AM IST

अगर आप भी सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं और सालों से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन कई कोशिशों के बाद अब तक सफल नहीं हो सके हैं तो आप एक बार सफलता डॉट कॉम के कोर्सेस काहिस्सा जरूर बनें। सफलता इस वक्त UP Lehkpal, PET, IBPS, CUET, NDA, SSC और रेलवे समेत विभिन्न भर्तियों के लिए बैच और फ्री कोर्सेस चला रहा है। इन कोर्सस में दिल्ली की एक्सपर्ट फैकल्टीछात्रों को उनकी परीक्षा के लिए तैयार करती है। इन कोर्सेस से जुड़कर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की घर बैठकर कम्पलीट तैयारी कर सकते हैं और सरकारी नौकरी करने के अपने सपने को साकार कर सकते हैं।आप सफलता डॉट कॉम की वेबसाइट पर विजिट या अपने फोन मेंडाउनलोड कर इन कोर्सेस से जुड़ सकते हैं।

UPSSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली PET की वैलिडिटी एक साल तक की है। इसलिए PET 2021 का स्कोरकार्ड उसके जारी किए जाने की तारीख से एक साल तक यानी 27 अक्तूबर 2022 तक वैलिड रहेगा। आयोग द्वारा 27 अक्टूबर 2022 से पहले निकाली जाने वाली ग्रुप C की भर्तियों में अभ्यर्थी PET 2021 के स्कोरकार्ड के आधार पर हिस्सा लेंगे और इसके बाद कि भर्तियों में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों को PET 2022 के स्कोरकार्ड की जरूरत पड़ेगी। इसलिए यह उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग PET 2021 के स्कोरकार्ड की वैलिडिटी खत्म होने के साथ ही PET 2022 का स्कोरकार्ड भी जारी कर सकती है।

UPSSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रुप C की सभी भर्तियों में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों का PET में शामिल होना अनिवार्य है। राज्य में पहली बार PET 24 अगस्त 2021 को आयोजित की गई थीऔर इसका स्कोरकार्ड 28 अक्तूबर 2021 को जारी किया गया था। PET 2021 में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों को अभी तक कई भर्तियों में शामिल होने का मौका मिला है। PET 2021 में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों को अभी तक लेखपाल के 8085 पदों, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9212 पदों, ITI इंस्ट्रक्टर के 2504 पदों, सप्लाई इंस्पेक्टर और UDA, LDA के 76 पदों तथा मुख्य सेविका के 2693 पदों पर निकली भर्तियों के लिए आवेदन करने का मौका मिला है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) राज्य में जल्द ही दूसरी बार प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) आयोजित करने जा रही है। आयोग ने राज्य में दूसरी बार आयोजित की जाने वाली PET के लिए अभ्यर्थियों से 31 जुलाई तक आवेदन मांगे थे और अब इसका आयोजन 15 और 16 अक्तूबर 2022 को करने जा रही है। यह उम्मीद जताई जा रही है कि 15 और 16 अक्तूबर को होने वाली इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड सितंबर के आखिरी हफ्ते तक जारी किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को इससे जुड़े अपडेट्स के लिए UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में UPSSSC की ग्रुप C की भर्तियों में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों का PET में शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए इसमें जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर आपभी PET 2022 में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो इसकी बेहतर तैयारी करने के लिए आप सफलता डॉट कॉम के खास- Downlode Now की सहायता ले सकते हैं और एक्सपर्ट फैकल्टीज केमार्गदर्शन में PET की बेहतर तैयारी करके इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं।

विस्तार

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) राज्य में जल्द ही दूसरी बार प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) आयोजित करने जा रही है। आयोग ने राज्य में दूसरी बार आयोजित की जाने वाली PET के लिए अभ्यर्थियों से 31 जुलाई तक आवेदन मांगे थे और अब इसका आयोजन 15 और 16 अक्तूबर 2022 को करने जा रही है। यह उम्मीद जताई जा रही है कि 15 और 16 अक्तूबर को होने वाली इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड सितंबर के आखिरी हफ्ते तक जारी किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को इससे जुड़े अपडेट्स के लिए UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में UPSSSC की ग्रुप C की भर्तियों में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों का PET में शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए इसमें जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर आपभी PET 2022 में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो इसकी बेहतर तैयारी करने के लिए आप सफलता डॉट कॉम के खास UPSSSC PET Ebook Course - Downlode Now की सहायता ले सकते हैं और एक्सपर्ट फैकल्टीज केमार्गदर्शन में PET की बेहतर तैयारी करके इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं।

पीईटी 2021 के बाद कितने पदों पर निकली हैं भर्ती :

UPSSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रुप C की सभी भर्तियों में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों का PET में शामिल होना अनिवार्य है। राज्य में पहली बार PET 24 अगस्त 2021 को आयोजित की गई थीऔर इसका स्कोरकार्ड 28 अक्तूबर 2021 को जारी किया गया था। PET 2021 में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों को अभी तक कई भर्तियों में शामिल होने का मौका मिला है। PET 2021 में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों को अभी तक लेखपाल के 8085 पदों, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9212 पदों, ITI इंस्ट्रक्टर के 2504 पदों, सप्लाई इंस्पेक्टर और UDA, LDA के 76 पदों तथा मुख्य सेविका के 2693 पदों पर निकली भर्तियों के लिए आवेदन करने का मौका मिला है।

PET 2022 का स्कोरकार्ड जारी होने में लग सकता है कितना समय :

UPSSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली PET की वैलिडिटी एक साल तक की है। इसलिए PET 2021 का स्कोरकार्ड उसके जारी किए जाने की तारीख से एक साल तक यानी 27 अक्तूबर 2022 तक वैलिड रहेगा। आयोग द्वारा 27 अक्टूबर 2022 से पहले निकाली जाने वाली ग्रुप C की भर्तियों में अभ्यर्थी PET 2021 के स्कोरकार्ड के आधार पर हिस्सा लेंगे और इसके बाद कि भर्तियों में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों को PET 2022 के स्कोरकार्ड की जरूरत पड़ेगी। इसलिए यह उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग PET 2021 के स्कोरकार्ड की वैलिडिटी खत्म होने के साथ ही PET 2022 का स्कोरकार्ड भी जारी कर सकती है।

सफलता के साथ करें प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी :

अगर आप भी सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं और सालों से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन कई कोशिशों के बाद अब तक सफल नहीं हो सके हैं तो आप एक बार सफलता डॉट कॉम के कोर्सेस काहिस्सा जरूर बनें। सफलता इस वक्त UP Lehkpal, PET, IBPS, CUET, NDA, SSC और रेलवे समेत विभिन्न भर्तियों के लिए बैच और फ्री कोर्सेस चला रहा है। इन कोर्सस में दिल्ली की एक्सपर्ट फैकल्टीछात्रों को उनकी परीक्षा के लिए तैयार करती है। इन कोर्सेस से जुड़कर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की घर बैठकर कम्पलीट तैयारी कर सकते हैं और सरकारी नौकरी करने के अपने सपने को साकार कर सकते हैं।आप सफलता डॉट कॉम की वेबसाइट पर विजिट या अपने फोन में Safalta App डाउनलोड कर इन कोर्सेस से जुड़ सकते हैं।