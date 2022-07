{"_id":"62dc3de24ab1a40bfc546c9a","slug":"up-lekhpal-mains-exam-2022-important-questions-related-to-current-issues-of-up-questions-from-these-can-be-a","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP Lekhpal Mains Exam 2022: लेखपाल की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं यूपी के समसमायिक मुद्दों से जुड़े सवाल","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}



उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल बनने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के राहत भरी खबर है। यूपीएसएसएससी ने लेखपाल के 8,085 पदों के लिए कराई जाने वाली भर्ती की मुख्य परीक्षा के आयोजन की तारीखआगे बढ़ा दी है। ऐसे में अब शार्टलिस्ट हो चुके उम्मीदवारों को तैयारी और रिवीजन के लिए कुछ अतिरिक्ति समय मिल सकेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि पांच से छह दिनों में मेंस एग्जाम के कैंडिडेट्स के एडमिटकार्ड जारी कर दिए जाएंगे जिसकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी की जा सकती है। इसलिए उम्मीदवार समय-समय पर संबंधित विभाग की वेबसाइट को देखते रहें। वहीं अगर आप राजस्व लेखपालकी मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं और इन बचे हुए दिनों में अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सफलता द्वारा चलाए जा रहे इस फ्री कोर्स UPSSSC Lekhpal Foundation Batch 2022 को सब्सक्राइब कर घर बैठे कंप्लीट तैयारी और पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं।

जानिए हाल ही में यूपी में कहां क्या हुआ ?



प्रश्न 1. भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान किस शहर में बनाया जाएगा ?

A. गुरुग्राम

B. नोएडा

C. अजमेर

D. गंगटोक

उत्तर – नोएडा

प्रश्न 2. मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है ?

A. 1 जुलाई

B. 1 अगस्त

C. 1 सितम्बर

D. 1 अक्टूबर

उत्तर – 1 अगस्त

प्रश्न 3. भारत की पहली ‘पॉड टैक्सी’ कहाँ चलाई जाएगी ?

A. गुरुग्राम

B. बंगलौर

C. पुणे

D. नोएडा

उत्तर – नोएडा

प्रश्न 4. किस राज्य में ‘MyGov-मेरी सरकार’ पोर्टल लांच किया गया है ?

A. मध्य प्रदेश

B. बिहार

C. उत्तर प्रदेश

D. राजस्थान

उत्तर – उत्तर प्रदेश

प्रश्न 5. केंद्र सरकार ने चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में अन्य पिछडा वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है ?

A. 10 प्रतिशत

B. 17 प्रतिशत

C. 20 प्रतिशत

D. 27 प्रतिशत

उत्तर – 27 प्रतिशत

प्रश्न 6.विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है ?

A.1 जुलाई

B. 11 जुलाई

C. 21 जुलाई

D. 28 जुलाई

उत्तर – 28 जुलाई

प्रश्न 7. टोक्यो ओलिंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन बने ?

A. एमसी मेरीकॉम

B. मनप्रीत सिंह

C. एमसी मेरीकॉम और मनप्रीत सिंह

D. बजरंग पूनिया

उत्तर – एमसी मेरीकॉम और मनप्रीत सिंह

प्रश्न 8. उत्तर प्रदेश में किस शहर से इलेक्ट्रिक बसों का परीक्षण शुरू किया गया ?

A. कानपुर

B. लखनऊ

C. इलाहबाद

D. बनारस

उत्तर – लखनऊ

प्रश्न 9. किस राज्य ने लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए नई जनसंख्या नीति 2021-2030 की घोषणा की है ?

A. उत्तर प्रदेश

B. महाराष्ट्र

C. बिहार

D. मध्य प्रदेश

उत्तर – उत्तर प्रदेश

प्रश्न 10. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1500 करोड़ रूपये की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उदघाटन और शिलान्यास किया ?

A. मध्य प्रदेश

B. बिहार

C. हिमाचल प्रदेश

D. उत्तर प्रदेश

उत्तर – उत्तर प्रदेश

करेंट अफेयर्स के ऐसे ही सवालों की प्रैक्टिस करने के लिए तुरंत सफलता डॉट कॉम पर विजिट कर लें।

कैसे करें प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी :