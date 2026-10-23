एसएससी: कांस्टेबल जीडी भर्ती के रिजल्ट में हुआ संशोधन, 1.97 लाख से पास की थी सीबीटी परीक्षा, क्या हुआ बदलाव?
एसएससी ने 12 अक्तूबर को कांस्टेबल जीडी की सीबीटी परीक्षा का परिणाम घोषित किया था, पीईटी/पीएसटी के लिए 1.97 लाख अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। अब एसएससी ने शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की कैटेगरी संबंधी विस्तृत लिस्ट भी अपलोड कर दी है। उम्मीदवार आवेदन की वास्तविक श्रेणी और चयन में मानी गई श्रेणी, दोनों की जानकारी देख सकते हैं। जानें परिणाम में और क्या बदला...
विस्तार
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2026 के परिणाम में उम्मीदवारों की श्रेणी को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। यह भर्ती केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), सचिवालय सुरक्षा बल (SSF) और असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी पदों के लिए आयोजित की जा रही है।
आयोग के अनुसार, कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) का परिणाम 12 अक्तूबर 2026 को घोषित किया गया था। इसके बाद कुछ उम्मीदवारों ने महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्ट लिस्ट में दिखाई गई श्रेणियों को लेकर सवाल उठाए थे।
अब एसएससी ने स्पष्ट किया है कि कुछ उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन के समय एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या ईएसएम श्रेणी के तहत आवेदन किया था, लेकिन उन्होंने अनारक्षित (UR) वर्ग के लिए निर्धारित मानकों के आधार पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी कारण पहले जारी सूची में उनकी श्रेणी यूआर दिखाई गई थी।
SSC GD Category List 2026: अब लिस्ट में क्या जानकारी मिलेगी?
उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आयोग ने अपनी वेबसाइट पर विस्तृत सूची अपलोड की है। इसमें दो प्रकार की श्रेणियों की जानकारी शामिल की गई है:
- आवेदन की वास्तविक श्रेणी: जिस श्रेणी के तहत उम्मीदवार ने ऑनलाइन फॉर्म भरा था।
- चयन के लिए मानी गई श्रेणी: जिस श्रेणी के मानकों के आधार पर उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट किया गया।
इस अपडेट का उद्देश्य उम्मीदवारों को उनकी श्रेणी संबंधी स्थिति स्पष्ट रूप से समझने में मदद करना है। आयोग ने यह भी कहा है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम की अन्य शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
SSC GD PET/PST 2026: किन उम्मीदवारों की सूची जारी हुई?
एसएससी ने अगले चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की दो विस्तृत सूचियां जारी की हैं।
|सूची
|उम्मीदवारों का विवरण
|सूची-I
|पीईटी/पीएसटी के लिए अस्थायी रूप से शॉर्टलिस्ट की गई महिला उम्मीदवार
|सूची-II
|एसएसएफ को छोड़कर अन्य बलों के लिए पीईटी/पीएसटी हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए पुरुष उम्मीदवार
उम्मीदवारों को अपनी सूची में नाम, आवेदन की श्रेणी और चयन के लिए मानी गई श्रेणी की जानकारी ध्यान से चेक करनी चाहिए।
SSC GD Category-Wise List 2026: ऐसे चेक करें अपना विवरण
- एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर रिजल्ट या संबंधित परीक्षा के नोटिस सेक्शन को खोलें।
- Constable (GD) in CAPFs and SSF, and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2026 से संबंधित अपडेट खोजें।
- महिला उम्मीदवार List-I और पात्र पुरुष उम्मीदवार List-II खोलें।
- सूची में अपना विवरण खोजें और आवेदन की वास्तविक श्रेणी तथा चयन के लिए मानी गई श्रेणी की जांच करें।
- भविष्य में संदर्भ के लिए संबंधित सूची डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
आधिकारिक नोटिस:
क्या SSC GD Result 2026 में कोई बदलाव हुआ है?
आयोग के स्पष्टीकरण के अनुसार, यह अपडेट उम्मीदवारों की श्रेणी संबंधी जानकारी को स्पष्ट करने के लिए जारी किया गया है। सीबीई परिणाम की अन्य शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। इसलिए उम्मीदवारों को इसे नए परीक्षा परिणाम या चयन प्रक्रिया में बदलाव के रूप में नहीं समझना चाहिए। PET/PST से संबंधित आगे के निर्देशों और अपडेट के लिए उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।
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एसएससी कांस्टेबल जीडी का रिजल्ट कब जारी हुआ था?
कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल जीडी भर्ती का परिणाम 12 अक्तूबर 2026 को जारी किया था। सीबीटी-1 परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर कुल 1,97,033 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए योग्य घोषित किया गया। इनमें 15,782 महिलाएं हैं और 1,81,251 पुरुष अभ्यर्थी शामिल हैं। आयोग के मुताबिक, इस परीक्षा में कुल 21,56,776 उम्मीदवार शामिल हुए थे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 27 अप्रैल से 30 मई 2026 तक आयोजित की थी।