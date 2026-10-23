एसएससी: कांस्टेबल जीडी भर्ती के रिजल्ट में हुआ संशोधन, 1.97 लाख से पास की थी सीबीटी परीक्षा, क्या हुआ बदलाव?

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2026 के परिणाम में उम्मीदवारों की श्रेणी को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। यह भर्ती केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), सचिवालय सुरक्षा बल (SSF) और असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी पदों के लिए आयोजित की जा रही है।

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SSC GD Category List 2026: अब लिस्ट में क्या जानकारी मिलेगी?

आयोग के अनुसार, कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) का परिणाम 12 अक्तूबर 2026 को घोषित किया गया था। इसके बाद कुछ उम्मीदवारों ने महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्ट लिस्ट में दिखाई गई श्रेणियों को लेकर सवाल उठाए थे।अब एसएससी ने स्पष्ट किया है कि कुछ उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन के समय एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या ईएसएम श्रेणी के तहत आवेदन किया था, लेकिन उन्होंने अनारक्षित (UR) वर्ग के लिए निर्धारित मानकों के आधार पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी कारण पहले जारी सूची में उनकी श्रेणी यूआर दिखाई गई थी।

उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आयोग ने अपनी वेबसाइट पर विस्तृत सूची अपलोड की है। इसमें दो प्रकार की श्रेणियों की जानकारी शामिल की गई है:

आवेदन की वास्तविक श्रेणी: जिस श्रेणी के तहत उम्मीदवार ने ऑनलाइन फॉर्म भरा था।

जिस श्रेणी के तहत उम्मीदवार ने ऑनलाइन फॉर्म भरा था। चयन के लिए मानी गई श्रेणी: जिस श्रेणी के मानकों के आधार पर उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट किया गया।

इस अपडेट का उद्देश्य उम्मीदवारों को उनकी श्रेणी संबंधी स्थिति स्पष्ट रूप से समझने में मदद करना है। आयोग ने यह भी कहा है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम की अन्य शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।