एनसीईआरटी: एलडीसी भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित, 496 अभ्यर्थी चयनित, कब होगा टाइपिंग टेस्ट? जानें सभी डिटेल्स
एनसीईआरटी ने एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। 496 उम्मीदवार अगले चरण के लिए चयनित हुए हैं। अब इन उम्मीदवारों का टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन होगा।
विस्तार
NCERT LDC Result 2026: नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने लोअर डिविजन क्लर्क (LDC) परीक्षा 2026 का रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है।
इस परीक्षा में 496 उम्मीदवार सफल हुए हैं। सफल उम्मीदवार अब भर्ती के अगले चरण में शामिल होंगे। उन्हें कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा का आयोजन 15 मई 2026 को किया गया था। परीक्षा के करीब साढ़े तीन महीने बाद 31 अगस्त 2026 को रिजल्ट जारी कर दिया गया है।
कब होगा टाइपिंग टेस्ट?
एनसीईआरटी ने एलडीसी पद के लिए कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन के लिए अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। यह सूची अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। चयनित उम्मीदवारों की पात्रता अभी अस्थायी है और दस्तावेजों की जांच के बाद ही अंतिम रूप से तय होगी।
टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन 19 और 20 सितंबर 2026 को एनसीईआरटी, नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। 19 सितंबर को क्रमांक 1 से 250 और 20 सितंबर को क्रमांक 251 से 496 तक के उम्मीदवारों का टेस्ट होगा। परीक्षा का समय, स्थान और जरूरी दिशा-निर्देश जल्द ही NCERT की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार आगे की जानकारी के लिए वेबसाइट चेक करते रहें।
कैसे चेक करें रिजल्ट?
- सबसे पहले NCERT की आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर जाएं।
- होम पेज पर ‘Announcements’ या ‘Vacancies’ सेक्शन में जाएं।
- LDC Result 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- रिजल्ट की PDF फाइल खोलें।
- PDF में अपना रोल नंबर या नाम खोजें।
- भविष्य के लिए रिजल्ट की PDF डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।