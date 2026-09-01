एनसीईआरटी: एलडीसी भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित, 496 अभ्यर्थी चयनित, कब होगा टाइपिंग टेस्ट? जानें सभी डिटेल्स

कब होगा टाइपिंग टेस्ट?

एनसीईआरटी ने एलडीसी पद के लिए कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन के लिए अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। यह सूची अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। चयनित उम्मीदवारों की पात्रता अभी अस्थायी है और दस्तावेजों की जांच के बाद ही अंतिम रूप से तय होगी।



टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन 19 और 20 सितंबर 2026 को एनसीईआरटी, नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। 19 सितंबर को क्रमांक 1 से 250 और 20 सितंबर को क्रमांक 251 से 496 तक के उम्मीदवारों का टेस्ट होगा। परीक्षा का समय, स्थान और जरूरी दिशा-निर्देश जल्द ही NCERT की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार आगे की जानकारी के लिए वेबसाइट चेक करते रहें।