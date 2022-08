{"_id":"630dbeb697e7ab3b6d7954df","slug":"make-a-career-in-digital-marketing-with-success-there-will-be-no-shortage-of-job-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"Digital Marketing Jobs 2022: सफलता संग डिजिटल मार्केटिंग में बनाएं करियर, मंदी में भी नहीं होगी नौकरी की कमी","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

Published by: Pragya Kashyap Updated Tue, 30 Aug 2022 01:09 PM IST

Digital Marketing Course - Join Now पर क्लिक करके इस खास कोर्स से जुड़ सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। बेरोजगारी की समस्या से त्रस्त युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। युवाओं के बीच बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सफलता डॉट कॉम ने बेहद ही कम कीमतों में एक खास कोर्स लांच किया है। आजडिजिटल मार्केटिंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस फील्ड में रोजगार के जबरदस्त मौके हैं। आज पूरी दुनिया डिजिटिलाइजेशन की ओर बढ़ रही हैं और कंपनियां अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए काफीसंख्या में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को हायर कर रही हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की नौकरी अभी टॉप 10 डिमांड्स वाली नौकरियों में शामिल है। साथ ही डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की डिमांड हर साल25 से 30 फीसदी की दर से बढ़ रही है। देश विदेश में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए देश की जानी-मानी ऐडटेक कंपनी सफलता डॉट कॉम ने अब देश के युवाओं को डिजिटलमार्केटिंग में दक्ष बनाने के लिए इस खास कोर्स की शुरुआत की है। आप इस लिंकपर क्लिक करके इस खास कोर्स से जुड़ सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं।

मंदी में भी नहीं है नौकरियों की कमी होने की उम्मीद :

दुनिया भर में फिर से मंदी के काले बादल छाने लगे हैं। हालांकि डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स करने वाले युवाओं के लिए राहत की बात यह है कि इस फील्ड में आने वाले कई सालों तक नौकरियों की कमी नहीं होनेजा रही है। दरअसल भारत में 2025 तक इंटरनेट यूजर्स की संख्या 95 करोड़ से भी अधिक हो जाने की संभावना है। साथ ही 5जी सर्विसेज की लांचिंग के साथ इस फील्ड में और भी कस्टमर तैयार होंगे। इससेडिजिटल मार्केटिंग की दुनिया और भी बढ़ेगी और भविष्य में इसमें रोजगार के और भी अवसर उत्पन्न होंगे। इसलिए डिजिटल मार्कटिंग का कोर्स आपके लिए बेहद खास साबित हो सकता है और आपको एक अच्छीजॉब दिलवा सकता है।

सफलता के साथ सीखें डिजिटल मार्केटिंग :

सफलता के द्वारा शुरू किए गए खास Digital Marketing Course में आपको डिजिटल मार्केटिंग की सभी बेसिक बातों से परिचित कराया जाता है और गूगल सर्टिफाइड एक्सपीरियंसड फैकल्टीज से पढ़ने कामौका मिलता है। साथ ही आपको सीखने के लिए 9 मॉड्यूल्स और 40 से भी अधिक लर्निंग टूल्स उपलब्ध कराया जाता है। इस कोर्स में आपको इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा आपकोएक्सपर्ट फैकल्टीज से सीखने का मौका तथा इनके मास्टर क्लास सेशन्स में भी शामिल होने का मौका मिलता है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए सफलता द्वारा शुरू किए गए इस कोर्स की खास बात यह है कि इसमेंकिसी भी उम्र के युवा एडमिशन ले सकते हैं और इसके लिए किसी खास डिग्री का होना भी जरूरी नहीं है। तो देर किस बात की आज ही इस कोर्स से जुड़े और डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में अपनी एक अलगपहचान बनाएं। आप ऊपर दिए गए Digital Marketing Course - Join Now के लिंक पर क्लिक करके इस खास कोर्स से जुड़ सकते हैं।

सफलता के साथ बनाएं अपना करियर :