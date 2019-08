जम्मू-कश्मीर के बारामुला में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, दो आतंकी घिरे

जम्मू-कश्मीर के बारामुला में मंगलवार रात सुरक्षाबलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर इलाके की घेराबंदी की गई। आतंकियों ने खुद को घिरा हुआ देख सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जिसके बाद से दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक एक से दो आतंकी घिरे हुए हैं।

Correction - Army sources: An encounter is underway between security forces and terrorists in Baramulla*. The security forces suspect that one or two terrorists are engaged in the encounter. (original tweet will be deleted) https://t.co/T7AZsjGtBE— ANI (@ANI) August 20, 2019