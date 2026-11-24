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-वक्फ संशोधन कानून पर विपक्ष की आलोचना का भी दिया जवाबअमर उजाला ब्यूरोश्रीनगर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कहा कि देशभर में फैली नौ लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों का यदि जनकल्याण के लिए प्रभावी उपयोग किया जाए, तो इससे मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आ सकता है। श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए रिजिजू ने यह बात कही।केंद्रीय मंत्री ने कहा, देश में नाै लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं। यदि इन सभी वक्फ संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए किया जाए, तो इससे मुस्लिम समुदाय की पूरी स्थिति बदल सकती है। उन्होंने जोर दिया कि यदि सभी वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन उसी तरह किया जाए जैसा जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड ने किया है, तो समुदाय के जरूरतमंद, असहाय और गरीब लोगों को जबरदस्त मदद मिलेगी।वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर विपक्ष की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए रिजिजू ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने यह कानून पारित किया था, तो विपक्ष ने इसकी आलोचना की और लोगों के सामने इसे गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हम इसे बुरा नहीं मानते, लोकतंत्र में हर किसी को बोलने की आजादी है। हालांकि, उस समय मैंने संसद में यह वादा किया था कि नया वक्फ कानून लागू होने के बाद देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार होगा।