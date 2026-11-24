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श्रीनगर। केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला वक्फ बोर्ड है। बोर्ड की ओर से किए जा रहे विकास कार्य अन्य राज्यों के वक्फ बोर्डों के लिए एक मिसाल हैं।केंद्रीय मंत्री सोमवार को श्रीनगर में आयोजित वक्फ दिवस 2026 के मुख्य अतिथि थे। इस माैके पर उन्होंने ऐतिहासिक हजरतबल दरगाह परिसर में वक्फ बोर्ड की कई महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें वक्फ रिवाइवल फोटो म्यूजियम, नवनिर्मित हजरत खदीजा-तुल-कुबरा महिला प्रार्थना कक्ष और एक आधुनिक गेस्ट हाउस शामिल है।महिला प्रार्थना कक्ष की वास्तुकला और फिनिशिंग पर उन्होंने कहा कि यहां का वातावरण इतना शांत और भव्य है कि देश-विदेश से आने वाली महिला श्रद्धालुओं को इबादत के दौरान आत्मिक सुकून मिलेगा। उद्घाटन के माैके पर जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. सैयद दरख्शां अंद्राबी मौजूद रहीं।केंद्रीय मंत्री ने बीबी हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी दौरा किया। यहां उन्होंने 7.23 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नए भवन व बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया। विद्यार्थियों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में वक्फ बोर्ड की यह पहल जम्मू-कश्मीर के युवाओं को सशक्त बनाएगी।