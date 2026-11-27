विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

क्राइम ब्रांच कश्मीर की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, आर्थिक अपराध शाखा ने आरोपी गुलाम हसन डार निवासी धोबी घाट, हजरतबल, श्रीनगर के खिलाफ सब-जज श्रीनगर की अदालत में चार्जशीट पेश की है।यह मामला एक लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गुलाम हसन डार खुद को दिल्ली में तैनात सीआईडी अधिकारी बताकर लोगों को सरकारी विभागों में काम करवाने और सरकारी सुविधाएं दिलाने का भरोसा देता था। इसी पहचान का गलत इस्तेमाल करते हुए उसने कई लोगों को अपने झांसे में लिया।जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने रेलवे विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी का उत्तराखंड से श्रीनगर तबादला करवाने का आश्वासन दिया था। इसके अलावा उसने स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑर्डरली के पद पर नियुक्ति दिलाने का भी वादा किया। आरोपी ने अपने दावों को सही साबित करने के लिए पीड़ित को फर्जी नियुक्ति आदेश और जाली डेपुटेशन लेटर भी उपलब्ध करवाया।इस पूरे मामले में आरोपी ने सरकारी नौकरी और तबादले का लालच देकर लोगों से लाखों रुपये की रकम ठग ली। आर्थिक अपराध शाखा की विस्तृत जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए गए और मामले में धोखाधड़ी तथा जालसाजी के आरोप साबित हुए। संवाद