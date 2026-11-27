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श्रीनगर। कृषि निदेशक कश्मीर, सरताज अहमद शाह ने आज चल रही बीज उत्पादन गतिविधियों की समीक्षा करने और फार्म के समग्र कामकाज और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए टप्पर, बारामुला में बीज गुणन फार्म का व्यापक निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान, निदेशक ने विभिन्न कृषि कार्यों का विस्तृत मूल्यांकन किया, जिसमें बीज गुणन गतिविधियों, फसल स्वास्थ्य, क्षेत्र प्रबंधन प्रथाओं और विभिन्न फसलों की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों की भी समीक्षा की। शाह ने इसके कामकाज की निगरानी के लिए फार्म में बीज प्रसंस्करण संयंत्र का भी दौरा किया।संबंधित अधिकारियों और तकनीकी कर्मचारियों से बातचीत करते हुए निदेशक ने खेत की तैयारी से लेकर कटाई और कटाई के बाद के प्रबंधन तक, बीज उत्पादन के हर चरण में निर्धारित गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बीज गुणन फार्म विभागीय बीज उत्पादन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कृषि समुदाय को गुणवत्तापूर्ण बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।निदेशक ने संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र की गतिविधियों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने, बेहतर वैज्ञानिक हस्तक्षेप अपनाने और वांछित उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने का निर्देश दिया। निदेशक के साथ संयुक्त निदेशक इंजीनियरिंग कश्मीर, बीज उत्पादन अधिकारी श्रीनगर और उप निदेशक योजना भी थे। इससे पहले कृषि निदेशालय परिसर, लाल मंडी, श्रीनगर में संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर ने भारतीय संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की।