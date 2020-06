कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट हुआ, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को बताया कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रखने के फैसले को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम रखने की घोषणा की थी। उन्होंने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर यह घोषणा की थी।

Union Cabinet has approved renaming of Kolkata Port Trust as Syama Prasad Mookerjee Trust: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/V5TFP4lqgr